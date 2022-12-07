На конференции «Агрохолдинги России — 2022» будут даны прогнозы по отрасли на 2023 г

Кроме ключевых производителей, на конференцию приглашены переработчики агропродукции, ведущие поставщики техники, оборудования, СЗР, удобрений, комбикормов и их компонентов, финансовых, IT-услуг и других ресурсов для АПК, а также эксперты, аналитики и консультанты в области агробизнеса.