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На конференции «Агрохолдинги России — 2022» будут даны прогнозы по отрасли на 2023 г

Сегодня, 18:41
XXII федеральная конференция «Агрохолдинги России — 2022» состоится 9 декабря в столичном отеле «Hilton Moscow Ленинградская».

На мероприятии, которое будет посвящено инвестициям в АПК, выступят заместитель главы Минсельхоза России, представители «Черкизово», агрохолдинга «Степь», «Эфко» и концерна «Покровский», пишет newsnn.ru

 

Конференция «Агрохолдинги России» - это ключевое событие проекта «Агроинвестор», которое завершает календарный и инвестиционный год в сфере АПК.

 

Кроме ключевых производителей, на конференцию приглашены переработчики агропродукции, ведущие поставщики техники, оборудования, СЗР, удобрений, комбикормов и их компонентов, финансовых, IT-услуг и других ресурсов для АПК, а также эксперты, аналитики и консультанты в области агробизнеса.

 

Флагманская конференция «Агроинвестора» пройдет уже в 22-й раз.

В деловой программе мероприятия для участников приготовлены эксклюзивные прогнозы и оценки, которыми готовы поделиться авторитетные эксперты отрасли и аналитики агрорынка. 

 

Эксперты и представители отраслевых союзов сообщат об итогах уходящего года и дадут прогнозы для главных аграрных рынков: зерновых и масличных, а также молочного животноводства, свиноводства, птицеводства и сферы овощеводства. 

 

Одна из заявленных ключевых тем мероприятия - инвестиции в новые технологии. Спикеры конференции расскажут о том, какие из проектов, реализованных в 2022 году, стали наиболее привлекательными для инвесторов. 

 

Также в рамках конференции ее участники смогут поприсутствовать на конференц-интервью с ключевой фигурой рынка. Специальным гостем мероприятия на этот раз станет Сергей Иванов - исполнительный директор компании «Эфко». 

 

Кроме этого, на площадке конференции представители операторов аграрного российского рынка представят промежуточные итоги работы своих компаний в 2022 году, поделятся производственными и инвестиционными планами на 2023 год. 

 

Спонсоры и партнеры конференции: «Деметра-Холдинг», «Ростсельмаш», «ФосАгро-Регион», «Диджитал Агро», «КРОК», «Микопро», «МегаТрон». Медиахолдинг 1MI выступил информационным партнером конференции.

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