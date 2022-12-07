Спорт всегда был популярен у ростовцев и нахичеванцев. А учитывая, что наш город располагается на Дону, то и развитие получили парусники. Соответственно были и яхт-клубы. Причем Нахичевань старалась не отставать от Ростова. У нее также был свой яхт-клуб с небольшим флотом, собственной формой, флагом и командором.
Сегодня в это трудно поверить, но были в нашем городе и свои герои-конькобежцы. Конечно, зимы были холодные, на катках катались ростовцы. А потому в городе были фигуристы. Но не только поэтому.
В работе ростовского краеведа Оксаны Мордовиной «Марафон по льду Ростов−Таганрог» можно прочитать о том, как группа ростовцев в 1914 году совершила пробег по донскому льду в Таганрог.
А дело было так. Как писали ростовские газеты тех лет, 5 января 1914 года у ростовского наплавного моста начали собираться конькобежцы и зрители. Четыре человека, одетые в шерстяные обтягивающие костюмы, готовились к пробегу.
Это были ростовцы З. Регельский, Н. Карнеев, Д. Ткаченко и Г. Бреевю. По команде они понеслись по Дону вперед, к морю.
По данным Мордовиной, история конькобежного спорта не знала таких длинных пробегов на время.
Как писали газеты, четыре спортсмена прошли семьдесят пять верст за 2 часа 55 минут! Километр пути им давался за 2 минуты 10 секунд. И еще один интересный момент есть в этой истории. Двое из четырех участников этого необыкновенного пробега дожили до шестидесятых годов двадцатого века!
В Ростове была и своя футбольная команда. По данным краеведа Оксаны Мордовиной, в составе ростовского футбольного клуба было трое англичан, немец, испанец и швейцарец. Одним из первых матчей ростовцев была выездная игра в Юзовке (сейчас Донецк в ДНР). Футбол пользовался популярностью у жителей нашего города. И в 1910 году в Ростове уже прошел первый международный матч. Место для игры было отведено на пустыре в районе границы Ростова и Нахичевани. Говорили, что этот матч собрал немало зрителей − ростовцы и нахичеванцы пришли болеть за своих.
Кстати, в 1909 году в нашем городе был создан Кружок любителей спорта. В него входили физкультурники, футболисты, но не только. Кружок был создан для того, чтобы обучать ростовцев олимпийским видам спорта.
В Ростове особенно любили и скачки. Думаю, по-другому и быть не могло. У нас даже появились Ростово-Нахичеванское скаковое общество и Общество поощрения рысистого коннозаводства.
Интересно, что скачки были популярны не только в Ростове, но и в Нахичевани. Более того, можно встретить в газетах того времени вот такое объявление: «Скачки в Нахичевани-на-Дону имеют быть 18, 21, 25 и 28 сентября… За справками обращаться в канцелярию скакового общества в Нахичевани-на-Дону, 18 линия, дом 16, к секретарю общества В. Д. Дмитриеву».
То есть теперь благодаря этому объявлению нам известно, что канцелярия скакового общества Нахичевани располагалась на 18-й линии.
По данным краеведа Мордовиной, в конце девятнадцатого века на городском плане Ростова уже появился ипподром, который использовался Обществом поощрения рысистого коннозаводства. А Ростово-Нахичеванское скаковое общество находилось в Нахичевани. По мнению многих исследователей, в районе Балабановских рощ (сейчас частично территория парка имени Н. Островского) оно имело участок земли, где и проводились различные конные соревнования и мероприятия.
Со временем, по соглашению Ростово-Нахичеванских конно- спортивных обществ, было принято решение о переносе оборудования с участка в Нахичевани к рысистому ипподрому в Ростове. Ипподром расположился на постоянном своем месте − там, где мы его привыкли видеть − между улицами Малюгиной и Текучева.
Кстати, в ростовских газетах тех лет иногда можно прочитать вместо ипподрома «гипподром». В переводе с греческого это означает «место, специально предназначенное для проведения конных соревнований, гонок колесниц».
В Ростове были также популярны велосипеды. Правда, стоили они недешево. Регулярные встречи велосипедистов-любителей проходили в нашем городе на ипподроме Ростово-Нахичеванского бегового общества.
Но уже к концу девятнадцатого века в нашем городе появилось еще одно место для проведения велогонок. На участке земли, принадлежащем известному предпринимателю Асмолову, был устроен циклодром. Тогда велосипедные дорожки называли циклодромами.
Правда, циклодром в Ростове просуществовал недолго. Вскоре здесь появились постройки Коммерческого клуба.
У нашего города славная спортивная история. Но начиналась она еще на рубеже девятнадцатого и двадцатого веков. Именно в этот период времени Ростов стал одним из самых крупных городов юга России.
Георгий Багдыков