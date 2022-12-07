В Ростове была и своя футбольная команда. По данным краеведа Оксаны Мордовиной, в составе ростовского футбольного клуба было трое англичан, немец, испанец и швейцарец. Одним из первых матчей ростовцев была выездная игра в Юзовке (сейчас Донецк в ДНР). Футбол пользовался популярностью у жителей нашего города. И в 1910 году в Ростове уже прошел первый международный матч. Место для игры было отведено на пустыре в районе границы Ростова и Нахичевани. Говорили, что этот матч собрал немало зрителей − ростовцы и нахичеванцы пришли болеть за своих.