Вечером во вторник, 6 декабря, водитель Hyundai Accent двигался в сторону Добровольского. Он не успел среагировать на мужчину, который выбежал на проезжую часть.
Пешеход пытался перебежать дорогу, но попал под колеса транспорта. Выжить ему не удалось, на вид ему было 40-50 лет.
В данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства.
Ранее ДТП с перевертышем в Ростове-на-Дону парализовало движение на Нагибина. Тогда никто не пострадал.
До этого под железнодорожным составом погибли двое пенсионеров в машине «Ока».