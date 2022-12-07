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На проспекте Королева в Ростове-на-Дону насмерть сбили мужчину вечером 6 декабря

Сегодня, 05:33
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону под колесами автомобиля на проспекте Королева погиб местный житель, заявили в УГИБДД по региону.

Вечером во вторник, 6 декабря, водитель Hyundai Accent двигался в сторону Добровольского. Он не успел среагировать на мужчину, который выбежал на проезжую часть. 

Пешеход пытался перебежать дорогу, но попал под колеса транспорта. Выжить ему не удалось, на вид ему было 40-50 лет. 

ДТП с перевертышем в Ростове-на-Дону авария парализовало движение на Нагибина
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В данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства. 

Ранее ДТП с перевертышем в Ростове-на-Дону парализовало движение на Нагибина. Тогда никто не пострадал. 

До этого под железнодорожным составом погибли двое пенсионеров в машине «Ока».

#Илья Протвинов#Дтп#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествия
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