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Напавший с минометом на полицейских в Новошахтинске может быть бойцом ЧВК "Вагнер"

Сегодня, 08:51
Фото: U.S. Navy/CC0 / wikimedia.org
Бойцом ЧВК «Вагнер» мог оказаться открывший огонь по полицейским в Новошахтинске
Открывший огонь по сотрудникам полиции в Новошахтинске мужчина, по информации Telegram-каналов, мог оказаться бойцом ЧВК «Вагнер».

Telegram-канал Baza пишет, что фигурант отбывал срок в колонии в Уфе за кражу и разбой в колонии,  и якобы его завербовали в ЧВК «Вагнер». Говорится, что он якобы в какой-то момент не захотел принимать участиее в боевых действиях и сбежал.

Напомним, что мужчина в камуфляжной форме во вторник, 6 декабря, начал стрелять по полицейским и ранил одного. Пострадавшему оказывают помощь.

Расстрелявшего полицейских мужчину задержали под Новошахтинском
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Информация о поимке подозреваемого появилась в среду утром от губернатора. Он рассказал, что стрелка задержали под Новошахтинском.

«Его обнаружили в заброшенной свиноферме. При задержании мужчина пытался оказать сопротивление», — уточнила Baza.

Официальной информации, что стрелок является бойцом ЧВК «Вагнера» не появлялось, она уточняется.

 

#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Происшествие#Неизвестный расстрелял полицейских в Новошахтинске 6 декабря
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