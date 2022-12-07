Telegram-канал Baza пишет, что фигурант отбывал срок в колонии в Уфе за кражу и разбой в колонии, и якобы его завербовали в ЧВК «Вагнер». Говорится, что он якобы в какой-то момент не захотел принимать участиее в боевых действиях и сбежал.