Напомним, что возгорание началось в среду, 7 декабря, на улице Социалистической, 128. Огонь распространился по подвалу неэксплуатируемого здания.
Площадь пожара составила 150 квадратных метров. К его ликвидации привлекли 25 человек, которым потребовались восемь единиц техники.
Локализовать возгорание удалось в 15.18 мск, а с открытым горением справились в 15.27. Полностью пожар потушили в 16.55.
О причинах случившегося информации не поступало. Напомним, что из-за этого возгорания перекрыли движение в центре донской столицы.