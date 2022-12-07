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Пожар потушили в доходном доме братьев Парамоновых в Ростове-на-Дону днем 7 декабря

Сегодня, 15:03
Фото: 1MI
Пожар потушили в доходном доме братьев Парамоновых в Ростове-на-Дону днем 7 декабря
В Ростове-на-Дону удалось ликвидировать огонь в загоревшемся доходном доме братьев Парамоновых, сообщили в УМЧС по региону.

Напомним, что возгорание началось в среду, 7 декабря, на улице Социалистической, 128. Огонь распространился по подвалу неэксплуатируемого здания.

Площадь пожара составила 150 квадратных метров. К его ликвидации привлекли 25 человек, которым потребовались восемь единиц техники.

Из-за пожара в Доме Парамоновых в Ростове перекрыли движение в центре города
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Локализовать возгорание удалось в 15.18 мск, а с открытым горением справились в 15.27. Полностью пожар потушили в 16.55.

О причинах случившегося информации не поступало. Напомним, что из-за этого возгорания перекрыли движение в центре донской столицы. 

 

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