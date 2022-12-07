Он рассказал, что в городе еще не выпал снег, а улицы покрылись льдом. Причиной он назвал произошедшие в городе коммунальные аварии.
«На проезжей части появились непроходимые колеи, а припаркованные в этих районах машины покрываются льдом. Сейчас проблема есть на десятках улиц, в том числе Вавилова, Киргизская и Добровольского», — сказано в сообщении.
Депутат поинтересовался, были ли коммунальщики готовы к зиме. Он попросил провести проверку и дать оценку работе аварийных служб.
Ранее ростовчане пожаловались, что не могут перейти дорогу в Нахичевани из-за потопа.