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Прокуратуру просят назначить проверку из-за покрывшихся льдом дорог в Ростове-на-Дону

Сегодня, 14:07
Фото: Вк группа "Это Ростов!"
Прокуратуру просят назначить проверку из-за покрывшихся льдом дорог в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону следует провести проверку из-за неубранных наледей на улицах города, сообщил в Telegram депутат Евгений Федяев.

Он рассказал, что в городе еще не выпал снег, а улицы покрылись льдом. Причиной он назвал произошедшие в городе коммунальные аварии.

«На проезжей части появились непроходимые колеи, а припаркованные в этих районах машины покрываются льдом. Сейчас проблема есть на десятках улиц, в том числе Вавилова, Киргизская и Добровольского», — сказано в сообщении.

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Депутат поинтересовался, были ли коммунальщики готовы к зиме. Он попросил провести проверку и дать оценку работе аварийных служб.

Ранее ростовчане пожаловались, что не могут перейти дорогу в Нахичевани из-за потопа. 

 

 

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