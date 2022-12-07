Психолог рассказала, как родители могут отучить ребенка врать старшим

Сама психиатр Николаева призывает родителей не клеймить детей за промахи и не искать виновных. Она уверена: в пять-шесть лет дети еще не умеют врать, они фантазируют. В подобных случаях лучше похвалить детей, восхититься их смекалкой и фантазией. Если же речь о воистину раздражающих вас проступках, надо задуматься: не защищала ли ребенка эта ложь от строгого наказания?