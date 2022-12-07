Психолог рассказала, как родители могут отучить ребенка врать старшим

Как рассказала в беседе с News.ru психиатр Елена Николаева, родители могут отучить детей врать, если сменят стиль воспитания с авторитарного на строгий, но справедливый. Доктор предположила, что нередко дети врут родителям, потому что опасаются отправиться в угол, получить телесное наказание.
Сама психиатр Николаева призывает родителей не клеймить детей за промахи и не искать виновных. Она уверена: в пять-шесть лет дети еще не умеют врать, они фантазируют. В подобных случаях лучше похвалить детей, восхититься их смекалкой и фантазией. Если же речь о воистину раздражающих вас проступках, надо задуматься: не защищала ли ребенка эта ложь от строгого наказания?
Дабы избежать детского вранья на почве страха и непонимания, родителям рекомендуется быть откровенными с детьми, подробно, но доброжелательно разбирать все детские промахи, тем самым побуждая детей рассказывать в семье обо всех своих проблемах, верить, что дома их воспитывают, а не карают. В конце концов, то, что волнует детей по-настоящему сейчас, является для них самым важным.