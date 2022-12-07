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Пьяный рецидивист с обрезом пытался приникнуть в военкомат в Ростовской области

Сегодня, 16:12
Фото: 1MI

В Ростовской области задержали мужчину, который пытался попасть с оружием в военкомат

Неадекватного местного жителя задержали в Красном Сулине в Ростовской области при попытке попасть в военкомат, сообщают местные Telegram-каналы.

Неадекватного местного жителя задержали в Красном Сулине в Ростовской области при попытке попасть в военкомат, сообщают местные Telegram-каналы.

В Красном Сулине на входе в военкомат задержан ранее судимый местный житель. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. При себе у него нашли обрез.

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Первыми подозрительного гражданина заметили полицейские и казаки, уточняет Don Mash. Они решили досмотреть мужчину, тогда же и обнаружили у него обрез охотничьего ружья.

Рецидивиста задержали. В полиции свои действия он объяснил желанием записаться в добровольцы. Истинны ли были его мотивы, теперь разберутся правоохранительные органы.

Официальной информации от уполномоченных органов об инциденте не поступало. Данные уточняются.

Ранее в Новошахтинске Ростовской области задержали дезертира, ранившего из пулемета полицейского.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростовская область#Новошахтинск#Происшествие#Преступность
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