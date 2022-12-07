Неадекватного местного жителя задержали в Красном Сулине в Ростовской области при попытке попасть в военкомат, сообщают местные Telegram-каналы.
В Красном Сулине на входе в военкомат задержан ранее судимый местный житель. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. При себе у него нашли обрез.
Первыми подозрительного гражданина заметили полицейские и казаки, уточняет Don Mash. Они решили досмотреть мужчину, тогда же и обнаружили у него обрез охотничьего ружья.
Рецидивиста задержали. В полиции свои действия он объяснил желанием записаться в добровольцы. Истинны ли были его мотивы, теперь разберутся правоохранительные органы.
Официальной информации от уполномоченных органов об инциденте не поступало. Данные уточняются.
Ранее в Новошахтинске Ростовской области задержали дезертира, ранившего из пулемета полицейского.