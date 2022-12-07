РАЭК: пользователем, в первую очередь, важен уровень безопасности мессенджеров

Исследование показало, что и для преподавателей, и для родителей безопасность мессенджера, используемого для работы, включая безопасность и хранение передаваемых в нем данных, - главный аспект. Опасения пользователей небезосновательны, ведь в последнее время в Сети участились сообщения о случаях утечек персональных данных в некоторых зарубежных мессенджерах, пишет newsnn.ru.