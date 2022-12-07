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РАЭК: пользователем, в первую очередь, важен уровень безопасности мессенджеров

Сегодня, 15:12
Фото: piqsels.com
Сохранность личных данных - одна из самых актуальных проблем на сегодняшний день при использовании мессенджеров в школьных и образовательных процессах. Исследование на эту тему провела Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).

Исследование показало, что и для преподавателей, и для родителей безопасность мессенджера, используемого для работы, включая безопасность и хранение передаваемых в нем данных, - главный аспект. Опасения пользователей небезосновательны, ведь в последнее время в Сети участились сообщения о случаях утечек персональных данных в некоторых зарубежных мессенджерах, пишет newsnn.ru.

В рейтинге самых популярных в России мессенджеров - WhatsApp, Telegram и "VK Мессенджер". Причем среди школьников наиболее распространен последний.

Статистика показала, что основной запрос респондентов - сокращение числа используемых инструментов и платформ, переключение между которыми отнимает много времени. 

Респондентам также важно, где именно хранятся их персональные данные — в России или за рубежом. 65% педагогов и 50% родителей рассказали, что для них предпочтительнее, чтобы данные школьников хранились в России. 

«Отследить, какая информация и куда уходит, зачастую невозможно. Высока вероятность, что доступ к информации получат и третьи лица», - пояснил замдиректора РАЭК Сергей Гребенников, когда ему задали вопрос о безопасности хранения данных за рубежом.

Он также отметил, что когда у продукта нет представительства в России, то чаще всего к его владельцам просто невозможно обратиться за полноценной помощью.

«Российский цифровой контур обладает качественными продуктами, способными заместить (и уже замещающими) аналогичные иностранные программные решения», - отметил координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев.

В свою очередь директор по аналитике АНО «Цифровая экономика» Карен Казарян, посоветовал при использовании любого сервиса или социальной платформы обращать внимание на то, как сервис заботится о безопасности своих пользователей. Он отметил, что это комплексная задача.

По мнению доктора педагогических наук Игоря Реморенко, очень важно, чтобы к ученикам не было доступа у посторонних. Для этого чаты, где общаются одноклассники или учащиеся одной школы, должны находиться в закрытом и защищенном контуре.

Данное исследование провели специалисты РАЭК в октябре - ноябре 2022 года. В опросе участвовало 520 респондентов, среди которых были учителя и родители школьников.

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