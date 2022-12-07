Напомним, что во вторник, 6 декабря, мужчина в камуфляжной форме начал стрелять по правоохранителям и попал в одного из них. Раненый сейчас находится в больнице.
По факту нападения возбудили уголовное дело, по которому максимальное наказание составляет пожизненное заключение. В течение вторника информации о задержании не появлялось.
Местные власти просили людей не выходить из дома в целях безопасности.
Утром в среду губернатор заявил о поимке подозреваемого.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий преступника обнаружили. Он находился в пустующем здании под Новошахтинском», — уточнил глава области.
Теперь проводятся следственные действия. Подробный материал о случившемся читайте по ссылке.