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Расстрелявшего полицейских мужчину задержали под Новошахтинском

Сегодня, 08:18
Фото: 32.мвд.рф
Расстрелявшего полицейских мужчину задержали под Новошахтинском
В Ростовской области удалось задержать мужчину, который открыл огонь по полицейским, сообщил губернатор Василий Голубев.

Напомним, что во вторник, 6 декабря, мужчина в камуфляжной форме начал стрелять по правоохранителям и попал в одного из них. Раненый сейчас находится в больнице.

По факту нападения возбудили уголовное дело, по которому максимальное наказание составляет пожизненное заключение. В течение вторника информации о задержании не появлялось.

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Местные власти просили людей не выходить из дома в целях безопасности.

Утром в среду губернатор заявил о поимке подозреваемого. 

«В результате оперативно-розыскных мероприятий преступника обнаружили. Он находился в пустующем здании под Новошахтинском», — уточнил глава области.

Теперь проводятся следственные действия. Подробный материал о случившемся читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Происшествия#Неизвестный расстрелял полицейских в Новошахтинске 6 декабря
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