Проезжую часть затопило на улицах Врехненольной и Каяни. Вода спускается к Советской и далее идет на Театральную площадь.
«По пути вода превращается в лед», — заявил автор. Пользователи в комментариях написали, что и в других районах есть проблемы с обледеневшими дорогами.
«А зима только началась. Что же будет дальше», — интересуются ростовчане.
«Половина города во льдах… Хотя сверху ничего еще и не падало», — заявили местные жители.
Ранее коммунальная авария в мороз парализовала движение в части Ростова-на-Дону.