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Ростовчане не могут перейти дорогу в Нахичевани из-за потопа

Сегодня, 10:09
Фото: ВК группа "Это Ростов!"
Ростовчане не могут перейти дорогу в Нахичевани из-за потопа
В Ростове-на-Дону из-за коммунальной аварии начало заливать дороги водой в Нахичевани, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».

Проезжую часть затопило на улицах Врехненольной и Каяни. Вода спускается к Советской и далее идет на Театральную площадь.

«По пути вода превращается в лед», — заявил автор. Пользователи в комментариях написали, что и в других районах есть проблемы с обледеневшими дорогами.

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«А зима только началась. Что же будет дальше», — интересуются ростовчане.

«Половина города во льдах… Хотя сверху ничего еще и не падало», — заявили местные жители.

Ранее коммунальная авария в мороз парализовала движение в части Ростова-на-Дону.

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