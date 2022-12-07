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Ростовчане заявили, что дети на электросамокатах выезжают на тонкий лед

Сегодня, 04:47
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону подростки на электросамокатах выезжают на неокрепший лед на Северном водохранилище, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Подобные прогулки устроили трое несовершеннолетних. Они отъехали далеко от берега, где, по словам горожан, тонкий лед. 

"Мы подошли к мальчикам и попросили уйти со льда, что они и сделали. Очень хочется пожелать родителям проводить профилактические беседы", - заявил автор. 

Блогер в Ростове-на-Дону провалился под лед в реке Дон днем 5 декабря
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Пользователи в комментариях раскритиковали поступок несовершеннолетних.

«Помимо того, что можно в кювет улететь и носом под лед уйти, так еще какой штраф будет за порчу каршеринга», — пишут горожане.

«Все по детству чудят, так как нет понимания», — заявили ростовчане. 

Ранее блогер в Ростове-на-Дону провалился под лед в реке Дон днем 5 декабря.

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#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Илья Протвинов
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