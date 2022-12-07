Подобные прогулки устроили трое несовершеннолетних. Они отъехали далеко от берега, где, по словам горожан, тонкий лед.
"Мы подошли к мальчикам и попросили уйти со льда, что они и сделали. Очень хочется пожелать родителям проводить профилактические беседы", - заявил автор.
Пользователи в комментариях раскритиковали поступок несовершеннолетних.
«Помимо того, что можно в кювет улететь и носом под лед уйти, так еще какой штраф будет за порчу каршеринга», — пишут горожане.
«Все по детству чудят, так как нет понимания», — заявили ростовчане.
Ранее блогер в Ростове-на-Дону провалился под лед в реке Дон днем 5 декабря.