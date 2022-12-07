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Следком опубликовал видео допроса стрелка в Новошахтинске

Сегодня, 13:37
Фото: СУ СКР по Ростовской области
Видео допроса стрелка в Новошахтинске появилось в Сети
Управление СКР по Ростовской области разместило видео с задержанным по подозрению в расстреле полицейских в Новошахтинске.

В ролике видно самого подозреваемого, которого в наручниках ведут двое полицейских по коридору. Задержанный в этот момент выглядел спокойным.

В следующем кадре показан кабинет, в котором он находится на допросе. Но видео с полным разговором размещать не стали.

Расстрелявшего полицейских мужчину задержали под Новошахтинском
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Напомним, что 38-летний уроженец другого региона из ручного пулемета открыл огонь по правоохранителям и ранил одного из них. Сам он скрылся, но был задержан на следующий день.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Если вину фигуранта получится доказать, то ему грозит пожизненное заключение. Ранее мужчина уже отбывал срок за кражу и разбой.

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