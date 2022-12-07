В ролике видно самого подозреваемого, которого в наручниках ведут двое полицейских по коридору. Задержанный в этот момент выглядел спокойным.
В следующем кадре показан кабинет, в котором он находится на допросе. Но видео с полным разговором размещать не стали.
Напомним, что 38-летний уроженец другого региона из ручного пулемета открыл огонь по правоохранителям и ранил одного из них. Сам он скрылся, но был задержан на следующий день.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Если вину фигуранта получится доказать, то ему грозит пожизненное заключение. Ранее мужчина уже отбывал срок за кражу и разбой.