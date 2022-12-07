В своем Telegram-канале парламентарий вспомнил недавнюю историю с массовыми отравлениями детей в Батайске и рассказал, что проблема с организацией питания детей в Ростовской области стоит достаточно остро.
Депутат сообщил, что по его сведениям в детском саду № 34 «Ромашка» в хуторе Ленина дети вынуждены есть уменьшенные порции несъедобной пищи в спартанских условиях.
Евгений Федяев рассказал, что в детском саду занижали массу порций, не соблюдали условия хранения пищи, а в рацион детей входили сомнительные блюда.
«Даже в том, чем кормили, не было ни полезных микроэлементов, ни витаминов, да и откуда им взяться в слипшемся комке макарон или супе с фрагментами картофеля и риса», — прокомментировал питание воспитанников депутат Федяев, добавив, что малыши часто предпочитали оставаться голодными.
Не менее печальна и сама обстановка в садике. По фотографиям Федяева, вся территория садика «украшена» полусгнившими пнями, устаревшими малыми архитектурными формами и откровенно пугающими фигурами сказочных персонажей, нуждающихся в реставрации или замене. Еще хуже состояние крыши учреждения, по словам Федяева, на детей осыпается штукатурка, а во время дождей и снега капает вода.
Сейчас в отношении главы администрации и начальника отдела образования Аксайского района прокуратура внесла представления, а в отношении заведующей детсадом возбудили административное производство.
Увиденное возмутило подписчиков депутата.
«Самих чиновников заставить жрать то, чем кормят детей и кормить до того, пока не лопнут<…>», — высказались раздраженные комментаторы.
Ранее в Батайске в школе ребенок получил порцию еды с ногтями.