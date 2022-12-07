Не менее печальна и сама обстановка в садике. По фотографиям Федяева, вся территория садика «украшена» полусгнившими пнями, устаревшими малыми архитектурными формами и откровенно пугающими фигурами сказочных персонажей, нуждающихся в реставрации или замене. Еще хуже состояние крыши учреждения, по словам Федяева, на детей осыпается штукатурка, а во время дождей и снега капает вода.