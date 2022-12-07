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Спартанские условия и комки макарон обнаружили в детском саду в Ростовской области

Сегодня, 08:34
Фото: ТГ канал Евгения Федяева
Спартанские условия и комки макарон обнаружили в детском саду в Ростовской области
Детский сад № 34 «Ромашка» в Аксайском районе содержит воспитанников в спартанских условиях и кормит детей слипшимися макаронами и супом с фрагментами картофеля, подробностями поделился депутат Заксобрания Ростовской области Евгений Федяев.

В своем Telegram-канале парламентарий вспомнил недавнюю историю с массовыми отравлениями детей в Батайске и рассказал, что проблема с организацией питания детей в Ростовской области стоит достаточно остро. 

Депутат сообщил, что по его сведениям в детском саду № 34 «Ромашка» в хуторе Ленина дети вынуждены есть уменьшенные порции несъедобной пищи в спартанских условиях. 

Евгений Федяев рассказал, что в детском саду занижали массу порций, не соблюдали условия хранения пищи, а в рацион детей входили сомнительные блюда.

«Даже в том, чем кормили, не было ни полезных микроэлементов, ни витаминов, да и откуда им взяться в слипшемся комке макарон или супе с фрагментами картофеля и риса», — прокомментировал питание воспитанников депутат Федяев, добавив, что малыши часто предпочитали оставаться голодными. 

Спартанские условия и комки макарон обнаружили в детском саду в Ростовской области
Фото: ТГ канал Евгения Федяева
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Не менее печальна и сама обстановка в садике. По фотографиям Федяева, вся территория садика «украшена» полусгнившими пнями, устаревшими малыми архитектурными формами и откровенно пугающими фигурами сказочных персонажей, нуждающихся в реставрации или замене. Еще хуже состояние крыши учреждения, по словам Федяева, на детей осыпается штукатурка, а во время дождей и снега капает вода. 

Сейчас в отношении главы администрации и начальника отдела образования Аксайского района прокуратура внесла представления, а в отношении заведующей детсадом возбудили административное производство. 

Увиденное возмутило подписчиков депутата.

«Самих чиновников заставить жрать то, чем кормят детей и кормить до того, пока не лопнут<…>», — высказались раздраженные комментаторы. 

Ранее в Батайске в школе ребенок получил порцию еды с ногтями.

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