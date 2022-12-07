Перед Новым годом власти Ростовской области провели мониторинг цен на продукты и товары, входящие в категорию социально значимых. Руководитель департамента потребительского рынка региона Алексей Панкратов заявил, что сейчас покупатели ведут себя сдержанно и не совершают необдуманных трат. Это связано как с инфляцией, так и уходом с российского рынка зарубежных компаний.
Однако, как полагает чиновник, главная инфляционная нагрузка уже пройдена. Ситуация с ценами на продукты и товары стабилизировалась. Значительный рост цен в последнее время заметен на морковь (+1,8%), рис (+0,7%) и молоко (0,5%). Не меняется в стоимости баранина и картофель.
На некоторые товары, наоборот, стали снижаться цены. Например, сахар стал дешевле на 3,8%, капуста — на 3,6%, подсолнечное масло — на 2,4%.
Также Панкратов рассказал, что перед Новым годом предприятия сетевой торговли получили указание сохранить наценку на товары первой необходимости не более 10%. Это необходимо, в том числе, для сохранения покупательской способности жителей Ростовской области.
Ранее в Торгово-промышленной палате Ростовской области заявили о подорожании алкоголя, красной икры и овоще в преддверии Нового года.