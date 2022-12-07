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Стало известно, подорожают ли продукты и товары в Ростовской области к Новому году

Сегодня, 17:08
Фото: 1MI
Инфляционная нагрузка на продукты уже пройдена в Ростовской области, полагает руководитель департамента потребительского рынка региона Алексей Панкратов.

Перед Новым годом власти Ростовской области провели мониторинг цен на продукты и товары, входящие в категорию социально значимых. Руководитель департамента потребительского рынка региона Алексей Панкратов заявил, что сейчас покупатели ведут себя сдержанно и не совершают необдуманных трат. Это связано как с инфляцией, так и уходом с российского рынка зарубежных компаний.

Однако, как полагает чиновник, главная инфляционная нагрузка уже пройдена. Ситуация с ценами на продукты и товары стабилизировалась. Значительный рост цен в последнее время заметен на морковь (+1,8%), рис (+0,7%) и молоко (0,5%). Не меняется в стоимости баранина и картофель.

На некоторые товары, наоборот, стали снижаться цены. Например, сахар стал дешевле на 3,8%, капуста — на 3,6%, подсолнечное масло — на 2,4%.

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Также Панкратов рассказал, что перед Новым годом предприятия сетевой торговли получили указание сохранить наценку на товары первой необходимости не более 10%. Это необходимо, в том числе, для сохранения покупательской способности жителей Ростовской области.

Ранее в Торгово-промышленной палате Ростовской области заявили о подорожании алкоголя, красной икры и овоще в преддверии Нового года.

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#Виктория Прутковская#Экономика#Новости#Ростовская область#Цены#Цены на продукты
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