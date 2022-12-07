Перед Новым годом власти Ростовской области провели мониторинг цен на продукты и товары, входящие в категорию социально значимых. Руководитель департамента потребительского рынка региона Алексей Панкратов заявил, что сейчас покупатели ведут себя сдержанно и не совершают необдуманных трат. Это связано как с инфляцией, так и уходом с российского рынка зарубежных компаний.