Нападавшим оказался 38-летний уроженец другого региона. Ранее он был судим за кражу и разбой.
В данный момент проводятся следственные действия в рамках возбужденного уголовного дела. Максимальное наказание составляет пожизненное заключение, пока решается вопрос об аресте.
Напомним, во вторник, 6 декабря, подозреваемый из ручного пулемета начал стрелять по правоохранителям. Он ранил одного сотрудника и скрылся.
Задержали нападавшего в среду в заброшенном здании в селе Киселево. Подробный материал о том, как он открыл огонь по сотрудникам, читайте по ссылке.