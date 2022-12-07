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Стало известно, за что сидел стрелявший в полицейских мужчина в Новошахтинске

Сегодня, 11:23
Фото: 78.fsin.gov.ru
Стало известно, за что сидел стрелявший в полицейских мужчина в Новошахтинске
Открывший огонь по сотрудникам полиции в Новошахтинске мужчина ранее уже был судим, сообщили в УСКР по Ростовской области.

Нападавшим оказался 38-летний уроженец другого региона. Ранее он был судим за кражу и разбой.

В данный момент проводятся следственные действия в рамках возбужденного уголовного дела. Максимальное наказание составляет пожизненное заключение, пока решается вопрос об аресте.

Напомним, во вторник, 6 декабря, подозреваемый из ручного пулемета начал стрелять по правоохранителям. Он ранил одного сотрудника и скрылся.

Задержали нападавшего в среду в заброшенном здании в селе Киселево. Подробный материал о том, как он открыл огонь по сотрудникам, читайте по ссылке

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