Страховщики сообщили гражданам России о возможности пройти диспансеризацию

Выступая на конференции "Медицина и качество – 2022", председатель ФОМС заявил, что страховые медорганизации работают с застрахованными россиянами, находящимися в списке на прохождение диспансеризации, и предоставляют им услуги по индивидуальному информированию и сопровождению. Он отметил, что информирование по диспансеризации и профилактике со стороны страховщиков охватило более 75 млн человек, из которых за 10 месяцев текущего года 41 млн застрахованных уже прошли профилактические осмотры и диспансеризацию.
Баланин считает данный показатель очень хорошим, отмечая еще более амбициозные задачи, поставленные фондом на будущий год. Об этом информирует ТАСС.
Кроме того, председатель ФОМС рассказал о поступлении в фонды ОМС за 9 месяцев 2022 года порядка 4 млн обращений от российских граждан. Доля жалоб на качество оказания медпомощи достигла 0,7% (27 тыс.) от этого числа. 17,3 тыс. жалоб были признаны обоснованными, их удовлетворили в досудебном порядке. Баланин подчеркнул, что по множеству направлений количество жалоб снижается. Единственное направление, продемонстрировавшее прирост количества недовольных граждан, – это организация работы медучреждений.