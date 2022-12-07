Страховщики сообщили гражданам России о возможности пройти диспансеризацию

Выступая на конференции "Медицина и качество – 2022", председатель ФОМС заявил, что страховые медорганизации работают с застрахованными россиянами, находящимися в списке на прохождение диспансеризации, и предоставляют им услуги по индивидуальному информированию и сопровождению. Он отметил, что информирование по диспансеризации и профилактике со стороны страховщиков охватило более 75 млн человек, из которых за 10 месяцев текущего года 41 млн застрахованных уже прошли профилактические осмотры и диспансеризацию.