Инцидент произошел около 22.30 мск в одном из многоквартирных домов в переулке Черноморский. По информации МЧС, на втором этаже в квартире произошел хлопок газовоздушной смеси, который не повлёк за собой пожар.
Хлопок произошел после того, как хозяин квартиры решил самостоятельно что-то отремонтировать в газовом оборудовании. При этом мужчина находился в изрядном подпитии.
В квартире повылетали окна, была разрушена перегородка с соседней квартирой, повреждена входная дверь.
Несущие конструкции пятиэтажки оказались неповрежденными.
Самого мужчину госпитализировали с термическими ожогами.
Ранее оставшиеся без присмотра двое маленьких детей погибли в Багаевском районе во время пожара.