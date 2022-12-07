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В Азове хлопок газа произошел в пятиэтажке вечером 6 декабря

Сегодня, 21:48
Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
В Азове хлопок газа произошел в пятиэтажке вечером 6 декабря
Поздно вечером 6 декабря в Азове произошел хлопок газа в квартире в пятиэтажном доме, говорится в сообщении регионального ГУ МЧС России.

Инцидент произошел около 22.30 мск в одном из многоквартирных домов в переулке Черноморский. По информации МЧС, на втором этаже в квартире произошел хлопок газовоздушной смеси, который не повлёк за собой пожар.

Хлопок произошел после того, как хозяин квартиры решил самостоятельно что-то отремонтировать в газовом оборудовании. При этом мужчина находился в изрядном подпитии.

В квартире повылетали окна, была разрушена перегородка с соседней квартирой, повреждена входная дверь.

 

 

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Несущие конструкции пятиэтажки оказались неповрежденными.

Самого мужчину госпитализировали с термическими ожогами.

Ранее оставшиеся без присмотра двое маленьких детей погибли в Багаевском районе во время пожара.

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