Подозреваемый скрылся в пустующем здании под Новошахтинском. После этого Telegram-канал Baza написал, что им оказался бывший заключенный из уфимской колонии, которого якобы завербовали в «Вагнер». Говорилось, что он будто сбежал и устроил стрельбу, хотя официально эту информацию не подтвердили. В данный момент она уточняется.