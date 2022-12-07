В среду, 7 декабря, задержали мужчину, который днем ранее устроил стрельбу по полицейским, одного из которых ранил. Пострадавшего доставили в больницу.
Подозреваемый скрылся в пустующем здании под Новошахтинском. После этого Telegram-канал Baza написал, что им оказался бывший заключенный из уфимской колонии, которого якобы завербовали в «Вагнер». Говорилось, что он будто сбежал и устроил стрельбу, хотя официально эту информацию не подтвердили. В данный момент она уточняется.
«Ридусу» эту публикацию прокомментировали в «Конкорде» и заявили, что эти данные носят закрытый оперативный характер.
«Если этот человек был бойцом ЧВК „Вагнера“, то нужно провести расследование, каким образом инцидент, который должен находиться под грифом „совершенно секретно“, попал в руки журналистов. А также установить, как у человека получилось пересечь границу», — говорится в публикации.