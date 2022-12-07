rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

В ЧВК «Вагнер» прокомментировали инцидент с расстрелом полицейских в Новошахтинске

Сегодня, 11:04
Фото: 1MI
В ЧВК «Вагнер» прокомментировали инцидент с расстрелом полицейских в Новошахтинске
В ЧВК «Вагнер» представителям СМИ дали комментарий по поводу происшествия со стрельбой мужчиной по полицейским в Ростовской области.

В среду, 7 декабря, задержали мужчину, который днем ранее устроил стрельбу по полицейским, одного из которых ранил. Пострадавшего доставили в больницу.

Подозреваемый скрылся в пустующем здании под Новошахтинском. После этого Telegram-канал Baza написал, что им оказался бывший заключенный из уфимской колонии, которого якобы завербовали в «Вагнер». Говорилось, что он будто сбежал и устроил стрельбу, хотя официально эту информацию не подтвердили. В данный момент она уточняется.

Эксперт рассказал, кто виноват в расстреле полицейского в Новошахтинске
Узнать подробнее

 

«Ридусу» эту публикацию прокомментировали в «Конкорде» и заявили, что эти данные носят закрытый оперативный характер.

«Если этот человек был бойцом ЧВК „Вагнера“, то нужно провести расследование, каким образом инцидент, который должен находиться под грифом „совершенно секретно“, попал в руки журналистов. А также установить, как у человека получилось пересечь границу», — говорится в публикации.

Читайте также:
Эксперт рассказал, кто виноват в расстреле полицейского в Новошахтинске«Бедные люди»: Ростовчан ужаснул расстрел полицейских в Новошахтинске днем 6 декабря
#Илья Протвинов#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Неизвестный расстрелял полицейских в Новошахтинске 6 декабря
Подпишитесь
Депутат Гелас рассказал, как показали себя мобилизованные из Ростова в зоне СВО
Сегодня, 09:46
Климатолог Иошпа предупредил об ухудшении качества воды в Дону из-за сильного ветра
Сегодня, 09:44
Водолацкий объяснил, зачем ростовским парламентариям нужны 14 миллионов на поездки
Сегодня, 11:06
Спартанские условия и комки макарон обнаружили в детском саду в Ростовской области
Сегодня, 08:34
На коньках до Таганрога: самые популярные виды спорта в дореволюционном Ростове
Сегодня, 08:08
Новогодний розыгрыш с ценными призами приготовил для покупателей застройщик в Ростове
Вчера, 10:17