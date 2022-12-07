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В Новочеркасске пьяный водитель разгромил четыре автомобиля

Сегодня, 10:14
Фото: ГИБДД по РО
В Новочеркасске пьяный водитель спровоцировал массовое ДТП с участием пяти автомобилей, об этом рассказали в соцсетях.

Сообщество «Новочеркасск сегодня» сообщило, что ранним утром среды. 7 декабря, в Новочеркасске произошла крупное ДТП с участием пяти автомобилей. 

По словам очевидцев и записям видеонаблюдения, водитель автомобиль Toyota Camry, находящийся в состоянии алкогольного опьянения,  ехал по проспекту Баклановскому, не соблюдая ПДД. Мало того, что он ехал на большой скорости, мужчина резко перестраивался, обгоняя попутные автомобили, пока не выехал на «встречку», где врезался в Hyundai i30. 

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После этого водитель вернулся на свою полосу, и его автомобиль влетел в Chery Tiggo, стоящий перед светофором. Уже Chery отбросило Ford Focus, который по инерции въехал в SsangYong Kyron.

Очевидцы сообщают, что пьяный водитель был не пристегнут и разбил голову о лобовое, а в его салоне нашли бутылки водки и пива. Однако в ГИБДД ничего не сообщили о его состоянии, ограничившись тем, что 35-летний водитель потерял управление над автомобилем на улице Ященко и был доставлен в больницу из-за полученной травмы.

В настоящий момент движение по Баклановскому проспекту затруднено на участке перед остановкой «ТРЦ Батон». 

Ранее ДТП с перевертышем стало причиной пробки на Нагибина.

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