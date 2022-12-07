Очевидцы сообщают, что пьяный водитель был не пристегнут и разбил голову о лобовое, а в его салоне нашли бутылки водки и пива. Однако в ГИБДД ничего не сообщили о его состоянии, ограничившись тем, что 35-летний водитель потерял управление над автомобилем на улице Ященко и был доставлен в больницу из-за полученной травмы.