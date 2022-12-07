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В Ростове-на-Дону к выходным резко потеплеет на 15 градусов

Сегодня, 08:00
Фото: 46.mchs.gov.ru
В Ростове-на-Дону к выходным резко потеплеет на 15 градусов
В Ростове-на-Дону к предстоящим выходным, 10 и 11 декабря, может потеплеть сразу до плюс семи градусов, сообщили в Гидрометцентре.

В начале недели температура опускалась до минус 8 градусов, получается, что к выходным потеплеет сразу на 15 градусов. 

В среду, 7 декабря, в городе будет минус три градуса. А с четверга ожидается потепление, столбики термометров покажут плюс один градус. 

В Зернограде по графику начали давать воду из-за непогоды
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В пятницу будет плюс четыре градуса, в субботу - семь градусов. Аналогичные условия сложатся и в воскресенье.

Осадков в ближайшие дни в городе ждать не стоит. 

До этого из-за сильного ветра выдуло воду  реке Дон, а в Зернограде по графику начали давать воду из-за непогоды. 

 

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