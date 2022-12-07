В начале недели температура опускалась до минус 8 градусов, получается, что к выходным потеплеет сразу на 15 градусов.
В среду, 7 декабря, в городе будет минус три градуса. А с четверга ожидается потепление, столбики термометров покажут плюс один градус.
В пятницу будет плюс четыре градуса, в субботу - семь градусов. Аналогичные условия сложатся и в воскресенье.
Осадков в ближайшие дни в городе ждать не стоит.
До этого из-за сильного ветра выдуло воду реке Дон, а в Зернограде по графику начали давать воду из-за непогоды.