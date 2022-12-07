rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

В Ростове-на-Дону ликвидируют наледи в местах порывов воды

Сегодня, 05:45
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону продолжаются работы по ликвидации наледи, которая образовалась из-за коммунальных аварий, сообщили в Ростовводоканале.

Работы проводятся круглосуточно, в них задействовали 12 единиц техники. В том числе есть автогрейдер и экскаваторы.

Если происходит порыв, то рабочие локализуют этот участок. После этого они обрабатывают обледенение пескопастой. 

В Зернограде по графику начали давать воду из-за непогоды
Узнать подробнее

 

"Если необходимо, то лед счищают грейдером. Далее его вывозят на спецплощадки, которые утверждены властями", - сказано в сообщении. 

Так, работы провели на Коммунистическом, Вавилова и Киргизской. 

До этого коммунальная авария в мороз парализовала движение в части Ростова-на-Дону. 

 

Читайте также:
В Зернограде по графику начали давать воду из-за непогодыАэропорты Москвы отменяют рейсы из-за непогодыНа Ростовскую область надвигается непогода с бурей в Таганрогском заливе
#Илья Протвинов#Дорога#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
Подпишитесь
В Ростове разгребают завалы мусора, пока в Новошахтинске жители прячутся от стрелка
Вчера, 15:43
Вассерман высказался о дезертире, который напал на полицейских в Новошахтинске
Вчера, 15:41
Поймавший Чикатило следователь Яндиев рассказал, когда найдут стрелка в Новошахтинске
Вчера, 15:37
Двое детей погибли в пожаре в Ростовской области 6 декабря
Вчера, 21:29
В Азове хлопок газа произошел в пятиэтажке вечером 6 декабря
Вчера, 21:48
Новогодний розыгрыш с ценными призами приготовил для покупателей застройщик в Ростове
Вчера, 10:17