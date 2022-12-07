Работы проводятся круглосуточно, в них задействовали 12 единиц техники. В том числе есть автогрейдер и экскаваторы.
Если происходит порыв, то рабочие локализуют этот участок. После этого они обрабатывают обледенение пескопастой.
"Если необходимо, то лед счищают грейдером. Далее его вывозят на спецплощадки, которые утверждены властями", - сказано в сообщении.
Так, работы провели на Коммунистическом, Вавилова и Киргизской.
До этого коммунальная авария в мороз парализовала движение в части Ростова-на-Дону.