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В Ростове-на-Дону нашли подрядчика для капремонта Дворца спорта за 1,6 млрд рублей

Сегодня, 12:08
Фото: Яндекс.Карты
В Ростове-на-Дону нашли подрядчика для капремонта Дворца спорта за 1,6 млрд рублей
В Ростове-на-Дону выбрали подрядчика, который проведет капитальный ремонт здания Дворца спорта, говорится в материалах Госзакупок.

Победителем стала «Южная строительная компания», которая единственная подала заявку. Она проведет работы за 1,6 миллиарда рублей.

Работы необходимо начать с даты заключения договора и завершить 25 декабря 2025 года. Они пройдут в несколько этапов, сроки каждого из которых уже определены.

Полный перечень работ, которые проведут на объекте, расписан на 25 страницах. Они поделены почти на 600 пунктов.

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Добавим, что Дворец спорта расположен в переулке Халтуринский.

Согласно данным системы СПАРК, гендиректором «Южной строительной компании» выступает Алексей Ильченко. В 2021 году чистая прибыль организации, в которой числятся 11 человек, составила 1,6 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что в Ростове приступят к строительству 8-этажного хирургического комплекса в 2023 году.

#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ремонт#Ростов#Общество#Илья Протвинов
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