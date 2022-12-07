Победителем стала «Южная строительная компания», которая единственная подала заявку. Она проведет работы за 1,6 миллиарда рублей.
Работы необходимо начать с даты заключения договора и завершить 25 декабря 2025 года. Они пройдут в несколько этапов, сроки каждого из которых уже определены.
Полный перечень работ, которые проведут на объекте, расписан на 25 страницах. Они поделены почти на 600 пунктов.
Добавим, что Дворец спорта расположен в переулке Халтуринский.
Согласно данным системы СПАРК, гендиректором «Южной строительной компании» выступает Алексей Ильченко. В 2021 году чистая прибыль организации, в которой числятся 11 человек, составила 1,6 миллиона рублей.
Ранее стало известно, что в Ростове приступят к строительству 8-этажного хирургического комплекса в 2023 году.