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В Ростове ожидаются заморозки до -10 градусов с ледяным ветром

Сегодня, 11:07
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове ожидаются заморозки до -10 градусов с ледяным ветром
В Ростове-на-Дону 7 декабря ударят морозы до -10 градусов, об этом жителей предупредили синоптики.
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Погода

В среду, 7 декабря, в Ростове-на-Дону ожидается ухудшение погодных условий с заморозками до -10 градусов и ветром скоростью до 65 километров в час. 

Такая непогода сохранится как минимум до конца суток, а уже в ближайшие дни город должно накрыть снегом. 

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Ранее жители Ростова-на-Дону сообщили о прорывах сетей водоснабжения, которые залили улицу водой, позднее замерзшей и превратившей дороги в каток.

Горожанам рекомендуется проявить осторожность и сократить время пребывания на улице во время непогоды, а также постараться не парковать автомобили под деревьями и не проходить под ними самим. 

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