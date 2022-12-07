В среду, 7 декабря, в Ростове-на-Дону ожидается ухудшение погодных условий с заморозками до -10 градусов и ветром скоростью до 65 километров в час.
Такая непогода сохранится как минимум до конца суток, а уже в ближайшие дни город должно накрыть снегом.
Ранее жители Ростова-на-Дону сообщили о прорывах сетей водоснабжения, которые залили улицу водой, позднее замерзшей и превратившей дороги в каток.
Горожанам рекомендуется проявить осторожность и сократить время пребывания на улице во время непогоды, а также постараться не парковать автомобили под деревьями и не проходить под ними самим.