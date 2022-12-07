Начальник управления здравоохранения Ростова-на-Дону Сергей Мясников рассказал о том, что в настоящий момент в городе занимаются вопросом капитального ремонта объекта культурного наследия «Комплекс зданий горбольницы № 1 имени Н. А. Семашко», расположенных в границах проспекта Ворошиловского и улиц Варфоломеева с Текучева. Координацией работ занимается управление капитального строительства Ростова.