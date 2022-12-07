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В Ростове приступят к строительству 8-этажного хирургического комплекса в 2023 году

Сегодня, 07:11
Фото: unsplash.com
В Ростове приступят к строительству 8-этажного хирургического комплекса в 2023 году
В Ростове на территории горбольницы имени Семашко собираются начать строить восьмиэтажный хирургический комплекс после прохождения Госэкспертизы, об этом сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Начальник управления здравоохранения Ростова-на-Дону Сергей Мясников рассказал о том, что в настоящий момент в городе занимаются вопросом капитального ремонта объекта культурного наследия «Комплекс зданий горбольницы № 1 имени Н. А. Семашко», расположенных в границах проспекта Ворошиловского и улиц Варфоломеева с Текучева. Координацией работ занимается управление капитального строительства Ростова. 

Его выступление поддержал и сити-менеджер Алексей Логвиненко, который рассказал, что в настоящий момент город передал на Госэкспертизу проект нового восьмиэтажного хирургического комплекса на территории городской больницы. 

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«Мы уже в этом году должны выйти с экспертизой, чтобы в следующем иметь возможность приступить к строительству нового хирургического комплекса», — рассказал глава администрации Ростова. 

Алексей Логвиненко объявил, что город не собирается «сворачивать» какие-либо программы в сфере здравоохранения после передачи медучреждений в государственную собственность. 

В начале года сообщалось, что на капремонт зданий больницы Семашко потратят полмиллиарда рублей. 

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