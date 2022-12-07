Начальник управления здравоохранения Ростова-на-Дону Сергей Мясников рассказал о том, что в настоящий момент в городе занимаются вопросом капитального ремонта объекта культурного наследия «Комплекс зданий горбольницы № 1 имени Н. А. Семашко», расположенных в границах проспекта Ворошиловского и улиц Варфоломеева с Текучева. Координацией работ занимается управление капитального строительства Ростова.
Его выступление поддержал и сити-менеджер Алексей Логвиненко, который рассказал, что в настоящий момент город передал на Госэкспертизу проект нового восьмиэтажного хирургического комплекса на территории городской больницы.
«Мы уже в этом году должны выйти с экспертизой, чтобы в следующем иметь возможность приступить к строительству нового хирургического комплекса», — рассказал глава администрации Ростова.
Алексей Логвиненко объявил, что город не собирается «сворачивать» какие-либо программы в сфере здравоохранения после передачи медучреждений в государственную собственность.
В начале года сообщалось, что на капремонт зданий больницы Семашко потратят полмиллиарда рублей.