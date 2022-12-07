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В Ростовской области каждый третий автомобиль продавали из-за потребности в деньгах

Сегодня, 08:00
Фото: 1MI
В Ростовской области каждый третий автомобиль продавали из-за потребности в деньгах
В Ростовской области и других регионах России с января 2020 года по настоящий момент каждый третий автомобиль продавали из-за того, что владелец срочно нуждался в деньгах, об этом сообщили исследователи портала CarPrice.

Портал Газетa.ru представил результаты исследования рынка продажи автомобилей, предоставленных сервисом CarPrice, и рассказал, что из 250 тысяч аукционов по продаже машин 34% владельцы проводили из-за сложного материального положения. При этом показатель в годы пандемии был ниже, тогда из-за потребности в деньгах продавали каждый четвертый автомобиль — 25-26%. 

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При это сообщается, что стоимость транспортных средств из сегмента масс-маркета увеличилась почти на 13,7%, а вот премиальные авто подешевели на 6%. Самыми продаваемыми моделями по итогам последних трех лет стали Ford Focus, Hyundai Solaris и Kia Rio.

Ранее стало известно, сколько в Ростове стоят раритетные автомобили.  

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