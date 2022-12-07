Портал Газетa.ru представил результаты исследования рынка продажи автомобилей, предоставленных сервисом CarPrice, и рассказал, что из 250 тысяч аукционов по продаже машин 34% владельцы проводили из-за сложного материального положения. При этом показатель в годы пандемии был ниже, тогда из-за потребности в деньгах продавали каждый четвертый автомобиль — 25-26%.