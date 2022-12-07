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В Ростовской области местный житель зарезал свою возлюбленную

Сегодня, 16:56
Фото: 1MI
В Мартыновском районе Ростовской области по подозрению в убийстве задержан 41-летний местный житель, рассказали в Следственном комитете России по региону.

В Мартыновском районе Ростовской области расследуется убийство местной жительнице. Подозреваемым по делу проходит ее 41-летний сожитель. Он уже находится по стражей.

Следователи полагают, что в день трагедии пара бурно ссорилась. Накал эмоций достиг предела, и мужчина нанес сожительнице удар кухонным ножом. Ранение оказалось смертельным, женщина скончалась на месте сразу.

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Если вина мужчины будет доказана, ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Азове в пьяном угаре мужчина зарезал сестру своей жены.

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