В Ростовской области местный житель зарезал свою возлюбленную

В Мартыновском районе Ростовской области расследуется убийство местной жительнице. Подозреваемым по делу проходит ее 41-летний сожитель. Он уже находится по стражей.
Следователи полагают, что в день трагедии пара бурно ссорилась. Накал эмоций достиг предела, и мужчина нанес сожительнице удар кухонным ножом. Ранение оказалось смертельным, женщина скончалась на месте сразу.
Если вина мужчины будет доказана, ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.
Ранее в Азове в пьяном угаре мужчина зарезал сестру своей жены.