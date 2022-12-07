Напомним, в среду, 7 декабря, в Ростовской области удалось задержать стрелка из Новошахтинска, который ранил сотрудника полиции в минувшие сутки и оказался дезертиром.
Сегодня Don Mash поделился фотографией, на которой видно около восьми сотрудников полиции и ОМОН, полицейские машины и еще несколько людей, включая коленопреклоненного задержанного.
«Утром его нашли росгвардейцы — преступник сидел в заброшенном свинарнике на въезде в поселок Киселево», — рассказали в издании, добавив, что мужчина не сопротивлялся.
Напомним, до поимки преступника в части Новошахтинска ввели ограничения, а жителям запретили выходить на улицу.