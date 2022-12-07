rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

В Ростовской области поделились снимком с места задержания новошахтинского стрелка

Сегодня, 11:06
Фото: Тг канал Mash
В Ростовской области поделились фото задержания новошахтинского стрелка
В Ростовской области опубликовали фото с процедуры задержания стрелка из Новошахтинска, им поделился Telegram-канал Don Mash.

Напомним, в среду, 7 декабря, в Ростовской области удалось задержать стрелка из Новошахтинска, который ранил сотрудника полиции в минувшие сутки и оказался дезертиром. 

Сегодня Don Mash поделился фотографией, на которой видно около восьми сотрудников полиции и ОМОН, полицейские машины и еще несколько людей, включая коленопреклоненного задержанного. 

В МВД сообщили подробности задержания напавшего на полицейских в Новошахтинске
Узнать подробнее

«Утром его нашли росгвардейцы — преступник сидел в заброшенном свинарнике на въезде в поселок Киселево», — рассказали в издании, добавив, что мужчина не сопротивлялся. 

Напомним, до поимки преступника в части Новошахтинска ввели ограничения, а жителям запретили выходить на улицу.

Читайте также:
Напавший с пулеметом на полицейских в Новошахтинске может быть бойцом ЧВК «Вагнер»Расстрелявшего полицейских мужчину задержали под НовошахтинскомВ Ростове разгребают завалы мусора, пока в Новошахтинске жители прячутся от стрелка
#Надежда Пустяк#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Новошахтинск#Неизвестный расстрелял полицейских в Новошахтинске 6 декабря#Происшествие#Преступность
Подпишитесь
Депутат Гелас рассказал, как показали себя мобилизованные из Ростова в зоне СВО
Сегодня, 09:46
Климатолог Иошпа предупредил об ухудшении качества воды в Дону из-за сильного ветра
Сегодня, 09:44
Водолацкий объяснил, зачем ростовским парламентариям нужны 14 миллионов на поездки
Сегодня, 11:06
Спартанские условия и комки макарон обнаружили в детском саду в Ростовской области
Сегодня, 08:34
На коньках до Таганрога: самые популярные виды спорта в дореволюционном Ростове
Сегодня, 08:08
Новогодний розыгрыш с ценными призами приготовил для покупателей застройщик в Ростове
Вчера, 10:17