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В Ростовской области в четыре раза подскочила заболеваемость гриппом

Сегодня, 08:58
Фото: 1MI
В Ростовской области в четыре раза подскочила заболеваемость гриппом
В Ростовской области по итогам 48 недели выявили 15 случае заболевания свиным и гонгконгским гриппом, об этом сообщили в донском управлении Роспотребнадзора. м

В ведомстве рассказали, что по итогам 48-й недели текущего года зарегистрировали более 22 тысяч заболевший ОРВИ, показатели заболеваемости подскочили на 16,5% по сравнению с прошлой неделей. 

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Кроме того, по результатам мониторинга гриппа и ОРВИ, в Ростовской области диагностировали около 60 случаев гриппа, из них 14 случаев оказались свиным гриппом, а еще один заболевший был носителем гонконгского гриппа. Это почти в четыре раза больше показателей прошлой недели. 

Напомним, ранее медик рассказал читателям RostovGazeta, как не подхватить свиной грипп.

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