Кроме того, по результатам мониторинга гриппа и ОРВИ, в Ростовской области диагностировали около 60 случаев гриппа, из них 14 случаев оказались свиным гриппом, а еще один заболевший был носителем гонконгского гриппа. Это почти в четыре раза больше показателей прошлой недели.