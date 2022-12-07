В ведомстве рассказали, что по итогам 48-й недели текущего года зарегистрировали более 22 тысяч заболевший ОРВИ, показатели заболеваемости подскочили на 16,5% по сравнению с прошлой неделей.
Кроме того, по результатам мониторинга гриппа и ОРВИ, в Ростовской области диагностировали около 60 случаев гриппа, из них 14 случаев оказались свиным гриппом, а еще один заболевший был носителем гонконгского гриппа. Это почти в четыре раза больше показателей прошлой недели.
Напомним, ранее медик рассказал читателям RostovGazeta, как не подхватить свиной грипп.