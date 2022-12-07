В ряде регионов России в ближайшие дни похолодает

Как передают «Народные Новости», согласно прогнозам метеорологов, существенное похолодание произойдет в Архангельской и Мурманской областях, в Ямало-Ненецком автономном округе и Коми. По информации Вильфанда, температура воздуха в данных регионах не будет соответствовать норме примерно на 11 градусов. Такая погода продлится до 11 декабря. Температурные аномалии ожидаются в Приволжском федеральном округе, здесь столбики термометров опустятся до −21 градуса.