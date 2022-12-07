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В ряде регионов России в ближайшие дни похолодает

Сегодня, 14:56
Фото: pxhere.com
В некоторых регионах России в скором времени похолодает. Об этом в беседе заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Как передают «Народные Новости», согласно прогнозам метеорологов, существенное похолодание произойдет в Архангельской и Мурманской областях, в Ямало-Ненецком автономном округе и Коми. По информации Вильфанда, температура воздуха в данных регионах не будет соответствовать норме примерно на 11 градусов. Такая погода продлится до 11 декабря. Температурные аномалии ожидаются в Приволжском федеральном округе, здесь столбики термометров опустятся до −21 градуса.

«Опасное» похолодание возможно на юге Западной Сибири. В Омской, Новосибирской и Кемеровской областях температура понизится до 34 градусов ниже нуля. Аналогичная погода установится в Алтайском крае.

А вот жителей областей Центральной России ожидает потепление, где столбики термометров поднимутся на 10 градусов.

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