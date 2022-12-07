В Шахтах открылся пункт проката технических средств для реабилитации детей

Как отметила региональный министр труда и социального развития Елена Елисеева, пункт проката открыт с целью обеспечения ребят непрерывностью процесса реабилитации.
— Здесь 30 единиц технических средств. Каждое из них поможет в реабилитации ребенка. Они передаются родителям в пользование на безвозмездной основе. Также, здесь можно пройти и обучение по использованию того или иного средства, — пояснила Елена Елисеева.
Среди средств, представленных сегодня в пункте проката, есть прогулочное кресло-коляска, вертикализаторы, ходунки различных видов, велосипеды, тренажеры, степперы и другие технические средства. Кроме того, к главным особенностям нового пункта можно отнести демонстрационный онлайн-зал, который размещен на сайте центра «Добродея». Здесь родители могут ознакомиться как с новинками, так и с видеоинструкциями по использованию средств в домашних условиях.
Для того чтобы взять в прокат техническое средство реабилитации, родителям необходимо обратиться в центр реабилитации и абилитации «Добродея», представить заключение участкового врача, подтверждающее необходимость в том или ином средстве. После чего необходимо будет написать заявление и заключить договор. Также родителям и ребенку могут предложить пройти обучение по использованию технического средства в домашних условиях.
По словам министра труда и социального развития Ростовской области Елены Елисеевой, создание пункта проката технических средств реабилитации на базе центра реабилитации и абилитации «Добродея» позволит продолжить в домашних условиях реабилитационные мероприятия, что приведет к повышению качества жизни маленьких получателей социальных услуг.
Стоит также отметить, что технические средства могут быть выданы на срок до шести месяцев, но при необходимости срок договора безвозмездной аренды может быть продлен.