В Шахтах открылся пункт проката технических средств для реабилитации детей

Среди средств, представленных сегодня в пункте проката, есть прогулочное кресло-коляска, вертикализаторы, ходунки различных видов, велосипеды, тренажеры, степперы и другие технические средства. Кроме того, к главным особенностям нового пункта можно отнести демонстрационный онлайн-зал, который размещен на сайте центра «Добродея». Здесь родители могут ознакомиться как с новинками, так и с видеоинструкциями по использованию средств в домашних условиях.