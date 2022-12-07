Василий Кузнецов: В Подмосковье в зимний сезон покажут 400 новогодних спектаклей

По сообщению издания newizv.ru, Кузнецов рассказал, что в государственных театрах будет показано свыше ста новогодних представлений, а в муниципальных - больше трехсот. В домах культуры Московской области запланировано больше трех тысяч мероприятий. В основном программа рассчитана на детскую аудиторию и родителей с детьми.
«В этом году делаем акцент не на массовые гуляния и развлекательные шоу, а на семейные и детские мероприятия, на традиции. Наши учреждения культуры, музеи, парки, театры, готовы поддержать эту линию, создать теплую, располагающую атмосферу. Для этого мы подготовили очень разнообразную программу», — уточнил Василий Кузнецов.
В музее «Новый Иерусалим» подготовили специальные проекты в рамках программы «Зима в Подмосковье». С девятого декабря посетители смогут попасть на выставку «Под знаком Рубенса», на которой представят шестьдесят семь работ известных фламандских мастеров семнадцатого века. По словам директора музея Анны Антипенко, ключевой станет ранее не выставлявшаяся в Российской Федерации картина Питера Пауля Рубенса.
В парках двадцати пяти городских округов Московской области этой зимой покажут двадцать девять спектаклей на льду — вход для зрителей будет бесплатным. По словам руководителя проекта Ильи Авербуха, он с нетерпением ждет встречи со зрителями. Первое представление состоится десятого декабря в парке «Ёлочки» в Домодедове.
Фестиваль «Наша зима» пройдет с 24 декабря по 26 февраля на Соборной площади Главного храма Вооруженных Сил России. Здесь проведут различные мероприятия для всей семьи, а также будет работать самый большой в Московской области каток. Об этом рассказал начальник Музейно-храмового комплекса ВС РФ Владислав Педенко.
В Сергиевом Посаде в парке «Скитские пруды» в рамках программы «Зима в Подмосковье» оборудовали теплую зону, где можно погреться и попить чаю. Каток, детские горки, павильон для проведения мастер-классов и точки питания уже работают в тестовом режиме. В парке появились ящики «Почты Деда Мороза», 24 декабря откроется «Резиденция Деда Мороза».