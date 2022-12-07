Василий Кузнецов: В Подмосковье в зимний сезон покажут 400 новогодних спектаклей

«В этом году делаем акцент не на массовые гуляния и развлекательные шоу, а на семейные и детские мероприятия, на традиции. Наши учреждения культуры, музеи, парки, театры, готовы поддержать эту линию, создать теплую, располагающую атмосферу. Для этого мы подготовили очень разнообразную программу», — уточнил Василий Кузнецов.