Администрация Ростова потребовала Ростовводоканал как можно быстрее устранить наледь в местах прорывов на водонапорных и канализационных сетях. Негативное влияние на ситуацию оказала ветреная погода, не покидающая город уже несколько дней. Из-за нее понизился уровень воды в реке Дон, что в свою очередь спровоцировало проблемы с водозабором в системах водоканала.
Однако власти отмечают, что, несмотря на влияние погоды, устранять наледь обязаны именно ресурсоснабжающие организации. Чиновники считают, что Ростовводоканал недостаточно эффективно борется с проблемой. Например, задействовано мало бригад и техники для борьбы с наледью, работы продвигаются крайне медленно.
Из-за этого администрация потребовала Ростовводоканал привлечь дополнительную технику и в течение суток убрать наледь со всех проблемных участков.
Ранее прокуратуру попросили назначить проверку из-за покрывшихся льдом дорог в Ростове-на-Дону.