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Власти Ростова дали сутки Ростовводоканалу на устранение наледи в городе

Сегодня, 18:08
Фото: 1MI
Власти Ростова считают, что Водоканал недостаточно эффективно борется с наледью на улицах города, заявление об этом появилось на сайте мэрии.

Администрация Ростова потребовала Ростовводоканал как можно быстрее устранить наледь в местах прорывов на водонапорных и канализационных сетях. Негативное  влияние на ситуацию оказала ветреная погода, не покидающая город уже несколько дней. Из-за нее понизился уровень воды в реке Дон, что в свою очередь спровоцировало проблемы с водозабором в системах водоканала.

Однако власти отмечают, что, несмотря на влияние погоды, устранять наледь обязаны именно ресурсоснабжающие организации. Чиновники считают, что Ростовводоканал недостаточно эффективно борется с проблемой. Например, задействовано мало бригад и техники для борьбы с наледью, работы продвигаются крайне медленно.

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Из-за этого администрация потребовала Ростовводоканал привлечь дополнительную технику и в течение суток убрать наледь со всех проблемных участков.

Ранее прокуратуру попросили назначить проверку из-за покрывшихся льдом дорог в Ростове-на-Дону.

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