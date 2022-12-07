Администрация Ростова потребовала Ростовводоканал как можно быстрее устранить наледь в местах прорывов на водонапорных и канализационных сетях. Негативное влияние на ситуацию оказала ветреная погода, не покидающая город уже несколько дней. Из-за нее понизился уровень воды в реке Дон, что в свою очередь спровоцировало проблемы с водозабором в системах водоканала.