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Во дворе многоэтажки в Новочеркасске нашли мертвого мужчину

Сегодня, 13:56
Фото: 1MI
Во дворе многоэтажки в Новочеркасске нашли мертвого мужчину
В Новочеркасске мертвым нашли 47-летнего местного жителя, сообщают СМИ.

В городе Новочеркасск во дворе многоэтажного жилого дома мертвым нашли 47-летнего мужчину. Трагедия произошла на улице Первомайской рядом с домом № 97. По какой причине наступила смерть мужчины, неизвестно. Телесных повреждений на теле не обнаружено, уточняет Donday.

Обстоятельства гибели мужчины изучают следователи и криминалисты.

Под Новочеркасском на трассе обнаружили труп неизвестного мужчины
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Ранее грибник в хуторе Крутинском Ростовской области обнаружил скелет человека с маскировочным халатом. Также рядом со скелетом лежали ботинки. Человек, которому принадлежат останки, мог погибнуть весной или осенью прошлого года, полагают эксперты.

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