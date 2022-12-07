В городе Новочеркасск во дворе многоэтажного жилого дома мертвым нашли 47-летнего мужчину. Трагедия произошла на улице Первомайской рядом с домом № 97. По какой причине наступила смерть мужчины, неизвестно. Телесных повреждений на теле не обнаружено, уточняет Donday.
Обстоятельства гибели мужчины изучают следователи и криминалисты.
Ранее грибник в хуторе Крутинском Ростовской области обнаружил скелет человека с маскировочным халатом. Также рядом со скелетом лежали ботинки. Человек, которому принадлежат останки, мог погибнуть весной или осенью прошлого года, полагают эксперты.