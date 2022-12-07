Напомним, что правительство Ростовской области ищет подрядчика, который будет осуществлять перевозку депутатов Госдумы и членов Совета Федерации в 2023 году. На эти цели предусмотрено 14 миллионов рублей.
«Это расходы Государственной думы, а не правительства Ростовской области, — отмечает Водолацкий. — Госдума выделяет средства для депутатов, которые работают на донских территориях, в том числе и на территориях, где идет СВО».
Собеседник разъясняет, что работа депутата связана с избирателями. По его словам, у многих донских парламентариев широкая география охвата.
«Возьмем, например, восточный округ — Волгодонский, Орловский район. Расстояния большие, каждый месяц надо проводить встречи, вести региональную работу», — подчеркивает депутат Госдумы.
По словам спикера, расчет суммы — 14 миллионов рублей на поездки в 2023 году, сделан исходя из стоимости бензина и оплаты работы водителя.
Ранее RostovGazeta сообщала, что донское правительство планирует закупить губернаторские букеты на сумму 2,3 миллиона рублей.