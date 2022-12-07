Сумма расчета для поездок депутатов Госдумы и членов Совета Федерации в Ростовской области практически не изменялась несколько лет. Каждый год она, в принципе, одинаковая, сообщил RostovGazeta депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий.

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