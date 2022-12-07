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Водолацкий объяснил, зачем ростовским парламентариям нужны 14 миллионов на поездки

Сегодня, 11:06
Фото: kremlin.ru
Депутат Водолацкий разъяснил, зачем донским парламентариям нужны миллионы на поездки
Сумма расчета для поездок депутатов Госдумы и членов Совета Федерации в Ростовской области практически не изменялась несколько лет. Каждый год она, в принципе, одинаковая, сообщил RostovGazeta депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий.

Напомним, что правительство Ростовской области ищет подрядчика, который будет осуществлять перевозку депутатов Госдумы и членов Совета Федерации в 2023 году. На эти цели предусмотрено 14 миллионов рублей.

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«Это расходы Государственной думы, а не правительства Ростовской области, — отмечает Водолацкий. — Госдума выделяет средства для депутатов, которые работают на донских территориях, в том числе и на территориях, где идет СВО».

Собеседник разъясняет, что работа депутата связана с избирателями. По его словам, у многих донских парламентариев широкая география охвата.

«Возьмем, например, восточный округ — Волгодонский, Орловский район. Расстояния большие, каждый месяц надо проводить встречи, вести региональную работу», — подчеркивает депутат Госдумы.

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По словам спикера, расчет суммы — 14 миллионов рублей на поездки в 2023 году, сделан исходя из стоимости бензина и оплаты работы водителя.

Ранее RostovGazeta сообщала, что донское правительство планирует закупить губернаторские букеты на сумму 2,3 миллиона рублей.

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