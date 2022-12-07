Результаты исследования отражены в материале РИА «Рейтинг». Статистику собрали за 2021 год для российских регионов и рассматривали сразу несколько показателей. В том числе по употреблению алкоголя местными жителям.
На первое место попала Чечня, она же лидировала и в 2020 году. На второй и третьей позициях оказались Дагестан и Ингушетия.
В топ-5 регионов попали Ульяновская и Рязанская области. Ростовская область оказалась на 23 месте и ухудшила свой итоговый балл за год.
Хуже всех ситуация оказалась на Камчатке и Хакасии.
Напомним, что больше полусотни жителей Ростовской области умерли после отравления алкоголем.