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Жители Ростовской области не отличились отсутствием вредных привычек

Сегодня, 11:41
Фото: Usien/CC0 / wikimedia.org
В Ростовской области слишком много пьют, по результатам рейтинга СМИ

Ростовская область не вошла в топ-10 рейтинга регионов по отсутствию вредных привычек

Ростовская область оказалась на 23-м месте рейтинга регионов по отсутствию вредных привычек.

Результаты исследования отражены в материале РИА «Рейтинг». Статистику собрали за 2021 год для российских регионов и рассматривали сразу несколько показателей. В том числе по употреблению алкоголя местными жителям.

На первое место попала Чечня, она же лидировала и в 2020 году. На второй и третьей позициях оказались Дагестан и Ингушетия.

Больше полусотни жителей Ростовской области умерли после отравления алкоголем
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В топ-5 регионов попали Ульяновская и Рязанская области. Ростовская область оказалась на 23 месте и ухудшила свой итоговый балл за год.

Хуже всех ситуация оказалась на Камчатке и Хакасии. 

Напомним, что больше полусотни жителей Ростовской области умерли после отравления алкоголем. 

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