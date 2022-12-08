rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

80% ростовчан заявили, что недовольны уборкой улиц коммунальщиками 8 декабря

Сегодня, 11:28
Фото: rostov-gorod.ru
Ростовчане заявили, что недовольны уборкой улиц коммунальщиками 8 декабря
В Ростове 80% респондентов заявили, что их не устраивает качество уборки обледеневших улиц, опрос провел депутат Заксобрания Ростовской области Евгений Федяев.

Напомним, в четверг, 8 декабря, в Ростове абсолютно неожиданно и без предупреждения наступила зима. Улицы города покрылись ледяной коркой, спровоцировавшей аварии и лишившей ростовчан возможности уверенно двигаться на тротуарам и проезжей части. 

Евгений Федяев попросил подписчиков оценить качество уборки в городе. Всего в опросе приняли участие около 500 респондентов, 80% из которых признали, что город просто не убрали. 

«Это жесть, реально… Прошёл от Центрального рынка до Комсомольской площади. Не увидел ни одного коммунальщика», — прокомментировал один из ростовчан.

«Ужасно работают. Дороги с утра как стекло. Скорее всего, только к обеду, в лучшем случае, очнутся и начнут реагировать, к вечеру, когда уже будет не надо, начнут посыпать дороги», — согласился другой комментатор. 

Жителей в Ростове предупредили о сильном гололеде на дорогах 8 декабря
Узнать подробнее

«Отвратительная работа коммунальщиков, сегодня утром жена с детьми в ДТП попала из-за льда на дороге», — пожаловался другой местный житель. 

В целом ростовчане жалуются, что даже на центральных улицах, рядом со зданием правительства и администрации, дороги напоминали стекло. Большинство пожаловались, что едва не попали в травмпункты по дороге на работу. 

«Дороги дорогами, кое-где посыпаны,  а пешеходам — только ползком. Шла с ребенком через садик на работу, хоть бы где-нибудь пешеходную дорожку посыпали.  От Стачки, 223/2 до Коммунистического, 10  — сплошной каток!» — пожаловалась ростовчанка. 

Читайте также:
Прокуратуру просят назначить проверку из-за покрывшихся льдом дорог в Ростове-на-ДонуКуда жаловаться на плохую уборку улиц и дорог в Ростове-на-ДонуРостовчане не могут перейти дорогу в Нахичевани из-за потопа
#Надежда Пустяк#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Происшествие#Городская среда#Уборка#Уборка снега в Ростове#Гололед#Снег и гололед
Подпишитесь
В Минздраве призвали вернуть в Ростове масочный режим
Сегодня, 07:14
Ростовчан разозлили желто-синей инсталляцией в центре Ростова-на-Дону
Сегодня, 07:12
В Ростове из-за гололеда и пробок цены на такси взлетели до тысячи рублей 8 декабря
Сегодня, 07:06
Приговор экс-главе Новочеркасска Зюзина направили на пересмотр
Сегодня, 06:34
Льготники в Ростовской области с 1 мая 2023 года получат право на бесплатный проезд
Сегодня, 05:27
Лаборатория «Гемотест» выявила повышенный холестерин у жителей Ростовской области
Сегодня, 07:00