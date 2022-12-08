Напомним, в четверг, 8 декабря, в Ростове абсолютно неожиданно и без предупреждения наступила зима. Улицы города покрылись ледяной коркой, спровоцировавшей аварии и лишившей ростовчан возможности уверенно двигаться на тротуарам и проезжей части.
Евгений Федяев попросил подписчиков оценить качество уборки в городе. Всего в опросе приняли участие около 500 респондентов, 80% из которых признали, что город просто не убрали.
«Это жесть, реально… Прошёл от Центрального рынка до Комсомольской площади. Не увидел ни одного коммунальщика», — прокомментировал один из ростовчан.
«Ужасно работают. Дороги с утра как стекло. Скорее всего, только к обеду, в лучшем случае, очнутся и начнут реагировать, к вечеру, когда уже будет не надо, начнут посыпать дороги», — согласился другой комментатор.
«Отвратительная работа коммунальщиков, сегодня утром жена с детьми в ДТП попала из-за льда на дороге», — пожаловался другой местный житель.
В целом ростовчане жалуются, что даже на центральных улицах, рядом со зданием правительства и администрации, дороги напоминали стекло. Большинство пожаловались, что едва не попали в травмпункты по дороге на работу.
«Дороги дорогами, кое-где посыпаны, а пешеходам — только ползком. Шла с ребенком через садик на работу, хоть бы где-нибудь пешеходную дорожку посыпали. От Стачки, 223/2 до Коммунистического, 10 — сплошной каток!» — пожаловалась ростовчанка.