Банк ЗЕНИТ запустил депозиты для бизнеса в китайских юанях

Представители банка рассказали, что в настоящий момент ЗЕНИТ наблюдает рост торговли в китайской валюте, а предприятия все чаще предпочитают торговать в юанях.
С повышением спроса в Банке ЗЕНИТ приняли решение расширить линейку бизнес-депозитов, давая предпринимателям возможность размещать деньги на депозитах в юанях.
«Новый продукт позволяет получить дополнительный доход от размещения свободных средств», — объяснил Председатель Правления Банка ЗЕНИТ Александр Тищенко, добавив, что организация продолжит расширять линейку предлагаемых продуктов, чтобы соответствовать интересам и потребностям своих клиентов.
В настоящий момент клиентам банка доступны «Классический» депозит, который не предусматривает расходные операции, депозит, позволяющий досрочно вернуть средства по ставке до востребования, а также депозит, где размещение средств производится в рамках неснижаемого остатка.
Открыть депозит можно в банковском отделении или оформив заявку через iBank.
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