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Более 1,5 тысячи дворников сражаются с гололедом в Ростове-на-Дону

Сегодня, 11:27
Фото: rostov-gorod.ru
Более 1,5 тысячи дворников сражаются с гололедом в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону в данный момент более 1,5 тысячи дворников борются с гололедицей на тротуарах, сообщили в мэрии.

Утром в четверг, 8 декабря, из-за дождя при минусовой температуре дороги превратились в лед. Жалобы на это поступают со всех районов города.

В частности люди ругают коммунальщиков и то, что эту ситуацию не предусмотрели. Но в мэрии отчитались, что своевременно организовали дежурство коммунальной техники.

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В особо опасных местах, в том числе на спусках и подъемах, сейчас находятся 68 автомобилей. Всего по улицам распределили 400 тонн реагентов.

«Для устранения гололедицы на тротуарах привлекли более 500 дворников. Еще тысяча сотрудников работают во дворах, их задействовали ТСЖ и УК», — сказано в сообщении.

Отмечается, что борьба с гололедом ведется и в парках. 

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