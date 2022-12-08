Утром в четверг, 8 декабря, из-за дождя при минусовой температуре дороги превратились в лед. Жалобы на это поступают со всех районов города.
В частности люди ругают коммунальщиков и то, что эту ситуацию не предусмотрели. Но в мэрии отчитались, что своевременно организовали дежурство коммунальной техники.
В особо опасных местах, в том числе на спусках и подъемах, сейчас находятся 68 автомобилей. Всего по улицам распределили 400 тонн реагентов.
«Для устранения гололедицы на тротуарах привлекли более 500 дворников. Еще тысяча сотрудников работают во дворах, их задействовали ТСЖ и УК», — сказано в сообщении.
Отмечается, что борьба с гололедом ведется и в парках.