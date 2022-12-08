По словам собеседника, люди, сами того не подозревая, влияют на рост цен на продукты, товары и услуги. Эти изменения происходит благодаря традиционному перед Новым годом ажиотажному спросу. Ростовчане закупают продукты впрок для новогоднего застолья, заготавливают подарки. А продавцы, понимая, что их товары приобретут в любом случае, завышают стоимость.