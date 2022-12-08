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Экономист Хачатрян объяснил, почему в Ростове скоро резко взлетят цены

Сегодня, 11:40
Фото: Jon Sullivan/CC0 / wikimedia.org
Эксперт разъяснил, почему в Ростове взлетят цены не зависимо от инфляции
Рост цен в Ростове связан с предновогодним ажиотажем, когда люди закупают гораздо больше, чем нужно для потребления, сообщил RostovGazeta экономист Артур Хачатрян.

По словам собеседника, люди, сами того не подозревая, влияют на рост цен на продукты, товары и услуги. Эти изменения происходит благодаря традиционному перед Новым годом ажиотажному спросу. Ростовчане закупают продукты впрок для новогоднего застолья, заготавливают подарки. А продавцы, понимая, что их товары приобретут в любом случае, завышают стоимость.

«С инфляционной нагрузкой это никак не связано. Она уже пройдена», - отмечает Артур Хачатрян.

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Эксперт разъясняет, что скачок цен перед новогодними праздниками бывает каждый год. К инфляции он не имеет никакого отношения.

«Наибольший пик цен на продукты, товары и услуги наступит после 25 декабря. А постепенное снижение к прежним показателям начнется с 3–4 января», — делится фактами экономист.

Ранее RostovGazeta сообщала о росте тарифов ЖКХ в декабре 2022 года.  

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