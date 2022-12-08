По словам собеседника, люди, сами того не подозревая, влияют на рост цен на продукты, товары и услуги. Эти изменения происходит благодаря традиционному перед Новым годом ажиотажному спросу. Ростовчане закупают продукты впрок для новогоднего застолья, заготавливают подарки. А продавцы, понимая, что их товары приобретут в любом случае, завышают стоимость.
«С инфляционной нагрузкой это никак не связано. Она уже пройдена», - отмечает Артур Хачатрян.
Эксперт разъясняет, что скачок цен перед новогодними праздниками бывает каждый год. К инфляции он не имеет никакого отношения.
«Наибольший пик цен на продукты, товары и услуги наступит после 25 декабря. А постепенное снижение к прежним показателям начнется с 3–4 января», — делится фактами экономист.
Ранее RostovGazeta сообщала о росте тарифов ЖКХ в декабре 2022 года.