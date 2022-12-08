rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Губернатор Подмосковья навестил участников СВО, которые лечатся в военном госпитале

Сегодня, 07:04
Фото: пресс-служба Правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил участников СВО в военном госпитале под Солнечногорском. В этом учреждении оказывают медицинскую помощь военнослужащим, ветеранам боевых действий, участникам Великой Отечественной войны, а также их близким.

Сейчас в учреждении проходят лечение участники специальной военной операции. Часть из них собирается вернуться в строй, другая отправится на реабилитацию. Об этом пишет newizv.ru.

Андрей Воробьев выразил благодарность медикам и участникам СВО. Он также предложил помощь в решении важных вопросов, которые касаются жизни семей участников спецоперации, например оформления льгот на посещение детского сада, или связанных с дальнейшей реабилитацией самих военнослужащих.

Мобилизованный житель Балашихи Артем сейчас восстанавливается после ранения. Дома его ждет мать, и боец попросил помочь ей с ремонтом крыши в доме.

Другой мобилизованный — Василий из Лыткарина — рассказал, как проходит лечение после серьезного ранения. У него пятеро детей, все положенные льготы на них оформлены. Он добавил, что один из его детей бесплатно ходит в детский сад. Бесплатное питание организовано и в школе.

Виктор из Люберец побывал в зоне СВО уже дважды. Был ранен. Попросил обеспечить помощь с возвратом документов, которые остались на передовой.

Похожие просьбы поступили и от других бойцов. Губернатор Воробьев пообещал до конца недели встретиться с военным комиссаром Московской области и обсудить все вопросы.

В госпитале работают 28 штатных лечебно-диагностических отделений и кабинетов хирургического, терапевтического, диагностического профилей. Здесь заняты более 300 медиков, среди них свыше 60 врачей. В каждом отделении есть двух- и трехместные палаты повышенной комфортности. Старшая медицинская сестра отделения неотложной хирургии Ирина Кубышкина рассказала, что в основном пациенты довольны условиями, говорят, что к ним здесь относятся по-матерински. Некоторые даже пишут благодарственные письма.

Подпишитесь
В Минздраве призвали вернуть в Ростове масочный режим
Сегодня, 07:14
Ростовчан разозлили желто-синей инсталляции в центре Ростова-на-Дону
Сегодня, 07:12
В Ростове из-за гололеда и пробок цены на такси взлетели до тысячи рублей 8 декабря
Сегодня, 07:06
Приговор экс-главе Новочеркасска Зюзина направили на пересмотр
Сегодня, 06:34
Льготники в Ростовской области с 1 мая 2023 года получат право на бесплатный проезд
Сегодня, 05:27
Лаборатория «Гемотест» выявила повышенный холестерин у жителей Ростовской области
Сегодня, 07:00