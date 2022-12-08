Губернатор Подмосковья навестил участников СВО, которые лечатся в военном госпитале

Сейчас в учреждении проходят лечение участники специальной военной операции. Часть из них собирается вернуться в строй, другая отправится на реабилитацию. Об этом пишет newizv.ru.
Андрей Воробьев выразил благодарность медикам и участникам СВО. Он также предложил помощь в решении важных вопросов, которые касаются жизни семей участников спецоперации, например оформления льгот на посещение детского сада, или связанных с дальнейшей реабилитацией самих военнослужащих.
Мобилизованный житель Балашихи Артем сейчас восстанавливается после ранения. Дома его ждет мать, и боец попросил помочь ей с ремонтом крыши в доме.
Другой мобилизованный — Василий из Лыткарина — рассказал, как проходит лечение после серьезного ранения. У него пятеро детей, все положенные льготы на них оформлены. Он добавил, что один из его детей бесплатно ходит в детский сад. Бесплатное питание организовано и в школе.
Виктор из Люберец побывал в зоне СВО уже дважды. Был ранен. Попросил обеспечить помощь с возвратом документов, которые остались на передовой.
Похожие просьбы поступили и от других бойцов. Губернатор Воробьев пообещал до конца недели встретиться с военным комиссаром Московской области и обсудить все вопросы.
В госпитале работают 28 штатных лечебно-диагностических отделений и кабинетов хирургического, терапевтического, диагностического профилей. Здесь заняты более 300 медиков, среди них свыше 60 врачей. В каждом отделении есть двух- и трехместные палаты повышенной комфортности. Старшая медицинская сестра отделения неотложной хирургии Ирина Кубышкина рассказала, что в основном пациенты довольны условиями, говорят, что к ним здесь относятся по-матерински. Некоторые даже пишут благодарственные письма.