Губернатор Подмосковья навестил участников СВО, которые лечатся в военном госпитале

Другой мобилизованный — Василий из Лыткарина — рассказал, как проходит лечение после серьезного ранения. У него пятеро детей, все положенные льготы на них оформлены. Он добавил, что один из его детей бесплатно ходит в детский сад. Бесплатное питание организовано и в школе.