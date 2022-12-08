Департамент архитектуры и градостроительства Ростова пригласил горожан поучаствовать в общественных обсуждения третьего этапа строительства обновленной трамвайной сети. Согласно плану планировки и межевания, объекты трамвайной инфраструктуры займут 905,6 тысячи квадратных метров земли — 90,56 гектара. На этом участке, расположенном в границах улиц Малиновского, Еременко, Жданова, Ткачева и проспекта Солженицына собираются разместить трамвайные пути с остановочными платформами, контактной сетью, а также тяговой подстанцией и трамвайным депо.