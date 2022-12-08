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Инфраструктура скоростного трамвая на Западном в Ростове займет более 90,5 га земли

Сегодня, 10:23
Фото: rostov-gorod.ru
Инфраструктура скоростного трамвая на ЗЖМ Ростова займет более 90,5 гектара земли
В Ростове жителей пригласили принять участие в общественных обсуждениях, посвященных размещению инфраструктуры скоростного трамвая в Советском районе, информация появилась на портале «Активный ростовчанин».

Департамент архитектуры и градостроительства Ростова пригласил горожан поучаствовать в общественных обсуждения третьего этапа строительства обновленной трамвайной сети. Согласно плану планировки и межевания, объекты трамвайной инфраструктуры займут 905,6 тысячи квадратных метров земли — 90,56 гектара. На этом участке, расположенном в границах улиц Малиновского, Еременко, Жданова, Ткачева и проспекта Солженицына собираются разместить трамвайные пути с остановочными платформами, контактной сетью, а также тяговой подстанцией и трамвайным депо.

Инфраструктура скоростного трамвая на ЗЖМ Ростова займет более 90,5 гектара земли
Фото: ar.rostov-gorod.ru
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Общественные обсуждения начались 8 декабря и будут продолжаться в течение недели, за которую горожане могут подать свои замечания и предложения. Результаты опубликуют не позднее 30 декабря.

Напомним, во время модернизации трамвайной инфраструктуры в городе появится более 100 дополнительных километров путей, два сервисных депо, а также более 60 новых трамваев.

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