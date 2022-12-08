Итоги юбилейного Standoff 10: ключевые тенденции отрасли и вторая волна кибератак

Кроме того, на Standoff 10 эксперты в сфере ИБ рассказали, как злоумышленники атаковали российские компании в 2022 году, выделили ключевые тенденции отрасли и дали прогнозы на следующий год. Одними из главных трендов 2022 года названы атаки на цепочку поставок (supply chain attack) и взломы через внешние зависимости, в том числе в опенсорсных инструментах. В 2023 году эксперты прогнозируют вторую волну кибератак на российский сегмент интернета, которые будут уже не массовыми, а целенаправленными, сложными и хорошо подготовленными. В прямом эфире гости обсуждали и другие, наиболее острые проблемы отрасли: замену ПО иностранных вендоров, развитие отечественного опенсорса, атаки шифровальщиков, при которых невозможно заплатить выкуп.