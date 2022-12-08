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Из-за обмеления Дона больше 20 судов не могут выйти в море в Ростовской области

Сегодня, 16:53
Фото: Социальные сети
Более двух десятков судов в Ростовской области не могут выйти в море из-за обмеления реки Дон, сообщили в Росморречфлоте.

На несколько дней в Ростовской области застряли 24 судна. Они не могут встать с якоря из-за обмеления реки Дон. Это произошло из-за устойчивого ветра, буквально выдувшего воду из транспортной артерии.

К 8 декабря ветер утих. Однако появилась новая проблема — наледь. Из-за нее нельзя развести мост на выходе из реки Дон в море. Поэтому суда, готовые к отправке, все еще остаются Ростове.

Обмеление реки Дон несет серьезные убытки ростовским судоходным компаниям в декабре
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Еще 11 судов только готовятся войти в порт города.

Ранее климатолог Александр Иошпа предупредил об ухудшении качества воды в Дону из-за сильного ветра.

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