На несколько дней в Ростовской области застряли 24 судна. Они не могут встать с якоря из-за обмеления реки Дон. Это произошло из-за устойчивого ветра, буквально выдувшего воду из транспортной артерии.
К 8 декабря ветер утих. Однако появилась новая проблема — наледь. Из-за нее нельзя развести мост на выходе из реки Дон в море. Поэтому суда, готовые к отправке, все еще остаются Ростове.
Еще 11 судов только готовятся войти в порт города.
Ранее климатолог Александр Иошпа предупредил об ухудшении качества воды в Дону из-за сильного ветра.