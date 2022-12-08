Конфликт вокруг горы Куштау

Однако, под этими уникальными природными образованиями содержатся значительные запасы соды, который активно используется в строительстве и других отраслях промышленности. Крупные компании заинтересованы в добыче этого ресурса, что и стало основной причиной конфликта. Планы по разработке карьеров на территории Куштау вызвали широкий общественный резонанс и протесты со стороны экологов, местных жителей и активистов.