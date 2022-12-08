Конфликт вокруг горы Куштау

Posted 8 декабря 2022,, 11:52
Published 8 декабря 2022,, 11:52
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Этот конфликт представляет собой столкновение экономических интересов и стремления сохранить уникальные природные объекты.
Мирному разрешению конфликта между защитниками горы и Башкирской содовой компанией способствовал Александр Сидякин. Благодаря его посредничеству, БСК согласилась остановить работы на Куштау, а протестующие — убрать палаточный лагерь. Это произошло в августе 2020 года, когда Сидякин Александр Геннадьевич руководил администрацией главы Башкортостана. А сейчас — немного о подоплеке конфликта.
Природная ценность Куштау
Гора Куштау является одной из так называемых шиханов — изолированных известковых скальных образований, характерных для Южного Урала. Эти горы имеют особую экологическую и культурную значимость. На их склонах и плато произрастают редкие и исчезающие виды растений, многие из которых внесены в Красную книгу.
Экономические интересы и проблема разработки
Однако, под этими уникальными природными образованиями содержатся значительные запасы соды, который активно используется в строительстве и других отраслях промышленности. Крупные компании заинтересованы в добыче этого ресурса, что и стало основной причиной конфликта. Планы по разработке карьеров на территории Куштау вызвали широкий общественный резонанс и протесты со стороны экологов, местных жителей и активистов.
Общественная реакция
Пик протестных акций произошел, когда стало известно о намерениях начать разработку горы. Местные жители, поддержанные активистами из других регионов, устроили лагерь на горе, пытаясь остановить начало строительства. Они подчеркивали, что потеря такого уникального объекта будет невосполнимой не только для Башкортостана, но и для всей России.
Позже выяснилось, что государственная доля в БСК была незаконно снижена. В результате предприятие деприватизировали и передали в доверительное управление башкирским властям.