Лаборатория «Гемотест» выявила повышенный холестерин у жителей Ростовской области

«Высокий уровень холестерина приводит к развитию атеросклероза. Эта болезнь длительно протекает без симптомов и человек зачастую не знает о надвигающейся угрозе, если вовремя не проверит данный показатель. Увеличение количества триглицеридов в крови говорит о риске сердечно-сосудистых заболеваний», - сообщил врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Виталий Коржавин.