С этого момента льготникам дадут право выбора - они смогут воспользоваться бесплатным проездом или получить компенсацию. Ее размер составит 1055 рублей.
Для поездок в транспорте нужно будет получить электронную карту. Соответствующий законопроект региональный парламент может рассмотреть на следующей неделе.
Ранее появилась информация, что до мая 2023 года по всему региону внедрят систему безналичной оплаты проезда.
До этого стало известно, что из-за скандальной высотки в донской столице на Береговой ограничат движение до мая 2023 года.