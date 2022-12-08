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Льготники в Ростовской области с 1 мая 2023 года получат право на бесплатный проезд

Сегодня, 05:27
Фото: 1MI
В Ростовской области с 1 мая 2023 года льготные категории граждан смогут бесплатно ездить в общественном транспорте, сообщил губернатор Василий Голубев.

С этого момента льготникам дадут право выбора - они смогут воспользоваться бесплатным проездом или получить компенсацию. Ее размер составит 1055 рублей. 

Для поездок в транспорте нужно будет получить электронную карту. Соответствующий законопроект региональный парламент может рассмотреть на следующей неделе.

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Ранее появилась информация, что до мая 2023 года по всему региону внедрят систему безналичной оплаты проезда. 

До этого стало известно, что из-за скандальной высотки в донской столице на Береговой ограничат движение до мая 2023 года. 

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