Логвиненко наградил победителей конкурса «Учитель года города Ростова-на-Дону — 2023»

- Мы на эти цели выделяем свыше 12 млрд рублей и не собираемся снижать уровень финансирования. На рабочей встрече с губернатором Ростовской области было принято решение о выделении свыше 1 млрд рублей на оснащение современным оборудованием уже отремонтированных школ. Все для того, чтобы мотивировать детей к учебе. В следующем году в городе будет вручаться знак отличия «За заслуги в области образования». Этой наградой будут удостоены талантливые учителя и воспитатели Ростова в знак признания и уважения, — подчеркнул Алексей Логвиненко. — Желаю каждому педагогу крепкого здоровья, благополучия, новых профессиональных достижений!