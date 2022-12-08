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Логвиненко наградил победителей конкурса «Учитель года города Ростова-на-Дону — 2023»

Сегодня, 07:15
Фото: Администрация Ростова-на-Дону
В донской столице выбрали «Учителя города Ростова-на-Дону — 2023». 7 декабря на сцене театра имени Горького прошло официальное чествование победителей муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России». Участие в мероприятии принял глава Администрации Ростова Алексей Логвиненко.

Конкурс «Учитель года» одно из знаковых событий в педагогическом сообществе. 

Он проводится в несколько этапов: муниципальный, региональный и общероссийский. 7 декабря 2022 года в театре имени Максима Горького прошла официальная церемония поздравления учителей, которые  представят донскую столицу в региональном этапе конкурса «Учитель года -2023»,  а, возможно, и выйдут в финал. Ведь  за последние пять лет 5 ростовских учителей стали победителями Всероссийского конкурса учитель года.

В нынешнем году свое мастерство показали 48 педагогов и 3 старшеклассника.  В сложном, многоступенчатом конкурсном отборе участники продемонстрировали свои самые интересные педагогические находки и лучшие профессиональные достижения, аккумулирующие практический опыт и владение современными педагогическими технологиями. Абсолютным победителем признан учитель истории и обществознания из школы №21 Александр Игрунов. Кроме того, лучших определили еще в 6 номинациях. 

-  В течение двух недель 254 педагога принимали участие в открытых уроках, мастер-классах и дискуссиях. Участниками городского конкурса в шести номинациях стали 48 учителей. Кроме того в этом году впервые была введена номинация для старшеклассников, посещающих психолого-педагогические классы, в которой победила  десятиклассница лицея №57 Алена Куликова, -  сказал Алексей Логвиненко. 

Он особо отметил внимание городских властей к формированию в городской системе образования кадрового резерва. Только в этом году было заключено 25 целевых договоров на обучение специалистов для городской сферы образования. 

- Я уверен, что ребята вернутся в ростовские школы уже с  дипломами и мною принято решение с этого года выплачивать доплату к  ежемесячной стипендии, которая каждый год будет индексироваться, - сообщил Алексей Логвиненко.

Он также отметил, что город задал высокие темпы строительства и реконструкции образовательных учреждений. 

- Мы на эти цели выделяем свыше 12 млрд рублей и не собираемся снижать уровень финансирования. На рабочей встрече с губернатором Ростовской области было принято решение о выделении свыше 1 млрд рублей на оснащение современным оборудованием уже отремонтированных школ. Все для того, чтобы мотивировать детей к учебе.  В следующем году в городе будет вручаться знак отличия «За заслуги в области образования». Этой наградой будут удостоены талантливые учителя и воспитатели Ростова в знак признания и уважения,  — подчеркнул Алексей Логвиненко. — Желаю каждому педагогу крепкого здоровья, благополучия, новых профессиональных достижений!

Все победители и призеры получили памятные награды и денежные премии. Со сцены прозвучали добрые слова благодарности  от представителей законодательной и исполнительной власти региона, от коллег по цеху. Для учителей выступили детские музыкальные и танцевальные коллективы.

В завершение мероприятия глава Администрации Ростова напомнил, что Указом Президента РФ Владимира Путина 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Это еще раз подчеркивает великую роль учителя в становлении общества.

#Анна Петрова
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