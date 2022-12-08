Логвиненко наградил победителей конкурса «Учитель года города Ростова-на-Дону — 2023»

Конкурс «Учитель года» одно из знаковых событий в педагогическом сообществе.
Он проводится в несколько этапов: муниципальный, региональный и общероссийский. 7 декабря 2022 года в театре имени Максима Горького прошла официальная церемония поздравления учителей, которые представят донскую столицу в региональном этапе конкурса «Учитель года -2023», а, возможно, и выйдут в финал. Ведь за последние пять лет 5 ростовских учителей стали победителями Всероссийского конкурса учитель года.
В нынешнем году свое мастерство показали 48 педагогов и 3 старшеклассника. В сложном, многоступенчатом конкурсном отборе участники продемонстрировали свои самые интересные педагогические находки и лучшие профессиональные достижения, аккумулирующие практический опыт и владение современными педагогическими технологиями. Абсолютным победителем признан учитель истории и обществознания из школы №21 Александр Игрунов. Кроме того, лучших определили еще в 6 номинациях.
- В течение двух недель 254 педагога принимали участие в открытых уроках, мастер-классах и дискуссиях. Участниками городского конкурса в шести номинациях стали 48 учителей. Кроме того в этом году впервые была введена номинация для старшеклассников, посещающих психолого-педагогические классы, в которой победила десятиклассница лицея №57 Алена Куликова, - сказал Алексей Логвиненко.
Он особо отметил внимание городских властей к формированию в городской системе образования кадрового резерва. Только в этом году было заключено 25 целевых договоров на обучение специалистов для городской сферы образования.
- Я уверен, что ребята вернутся в ростовские школы уже с дипломами и мною принято решение с этого года выплачивать доплату к ежемесячной стипендии, которая каждый год будет индексироваться, - сообщил Алексей Логвиненко.
Он также отметил, что город задал высокие темпы строительства и реконструкции образовательных учреждений.
- Мы на эти цели выделяем свыше 12 млрд рублей и не собираемся снижать уровень финансирования. На рабочей встрече с губернатором Ростовской области было принято решение о выделении свыше 1 млрд рублей на оснащение современным оборудованием уже отремонтированных школ. Все для того, чтобы мотивировать детей к учебе. В следующем году в городе будет вручаться знак отличия «За заслуги в области образования». Этой наградой будут удостоены талантливые учителя и воспитатели Ростова в знак признания и уважения, — подчеркнул Алексей Логвиненко. — Желаю каждому педагогу крепкого здоровья, благополучия, новых профессиональных достижений!
Все победители и призеры получили памятные награды и денежные премии. Со сцены прозвучали добрые слова благодарности от представителей законодательной и исполнительной власти региона, от коллег по цеху. Для учителей выступили детские музыкальные и танцевальные коллективы.
В завершение мероприятия глава Администрации Ростова напомнил, что Указом Президента РФ Владимира Путина 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Это еще раз подчеркивает великую роль учителя в становлении общества.