С самого утра четверга, 8 декабря, начался дождь при минусовой температуре воздуха. Из-за этого на дорогах сейчас напряженная ситуация.
«На северном обходе Ростова образовался затор. Для борьбы с гололедом задействовали четыре единицы техники», — сказано в сообщении.
Отмечается, что уже распределили 160 тонн противогололедных материалов.
Напомним, что ростовчане с самого утра жалуются на покрывшиеся льдом дороги. Это могло стать одной из причин утренних пробок в городе, которым присвоили восемь баллов. А на проспекте Михаила Нагибина столкнулись сразу пять автобусов.