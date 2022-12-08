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Минтранс назвал напряженной ситуацию в Ростовской области из-за ледяного дождя

Сегодня, 08:47
Фото: donland.ru
Власти заявили о серьезных последствиях ледяного дождя в Ростовской области
В Ростовской области сложилась напряженная ситуация из-за ледяного дождя, сообщили в Минтрансе региона.

С самого утра четверга, 8 декабря, начался дождь при минусовой температуре воздуха. Из-за этого на дорогах сейчас напряженная ситуация.

«На северном обходе Ростова образовался затор. Для борьбы с гололедом задействовали четыре единицы техники», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что уже распределили 160 тонн противогололедных материалов. 

Напомним, что ростовчане с самого утра жалуются на покрывшиеся льдом дороги. Это могло стать одной из причин утренних пробок в городе, которым присвоили восемь баллов. А на проспекте Михаила Нагибина столкнулись сразу пять автобусов. 

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