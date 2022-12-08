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Мусоровоз в Ростове застрял в яме, образовавшейся от прорыва воды

Сегодня, 17:28
Фото: Социальные сети
В Ростове из-за прорыва воды в дороге образовалась огромная яма, в которую угодил мусоровоз, фото с места происшествия публикуют в соцсетях горожане.

На Северном в Ростове мусоровоз провалился в яму на дороге. Яма образовалась из-за коммунального аварии. Трубу прорвало от сильного напора воды. Помимо самих водопроводных сетей, значительно пострадал асфальт.

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Вероятно, из-за мороза вода превратилась в лед. Именно поэтому мусоровоз не заметил яму. О судьбе машины не сообщается. Скорее всего ее удалось вызволить из непредвиденного углубления в дороге.

Это не первая подобная ситуация в Ростове за последние несколько дней. 5 декабря легковые машины застревали в ямах из-за коммунальной аварии на улице Тарновского-Терлецкого.

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