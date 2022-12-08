На Северном в Ростове мусоровоз провалился в яму на дороге. Яма образовалась из-за коммунального аварии. Трубу прорвало от сильного напора воды. Помимо самих водопроводных сетей, значительно пострадал асфальт.
Вероятно, из-за мороза вода превратилась в лед. Именно поэтому мусоровоз не заметил яму. О судьбе машины не сообщается. Скорее всего ее удалось вызволить из непредвиденного углубления в дороге.
Это не первая подобная ситуация в Ростове за последние несколько дней. 5 декабря легковые машины застревали в ямах из-за коммунальной аварии на улице Тарновского-Терлецкого.